البيئة: إعداد برنامج للإنتاج النظيف بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات

طبقت وزارة البيئة البرنامج المتكامل للمراجعة البيئية للمناطق الصناعية لرفع كفاءة أجهزة المدن الجديدة والمناطق الصناعية وجمعيات المستثمرين بها من خلال مفهوم الإدارة البيئية المتكاملة للمدن والمناطق الصناعية وتحسين البيئة الصناعية باستخدام الطاقة الجديدة والمستدامة وتكنولوجيات الإنتاج الأنظف وتحسين الصناعة المصرية باستخدام آليات الإنتاج الأنظف وأفضل البدائل والتقنيات المتاحة لتحسين جودة الإنتاج وبالتالي تحسين البيئة الصناعية المصرية.

يساعد هذا البرنامج على التواصل المستمر مع أجهزة وإدارات تلك المدن من خلال القيام بمراجعات بيئية لها للوقوف على الوضع البيئي الصناعي لها وتحديد وتحليل الإيجابيات والسلبيات في الوضع البيئي وتوصيف الفرص والتهديدات بها.

ومن المتوقع أن يؤدى هذا البرنامج إلى نشر مبادئ وآليات الإنتاج الأنظف واستخدام أفضل التقنيات المتاحة لتطبيقها على المستوى الصناعي.

وزيادة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المستدامة في الأنشطة الصناعية أو الخدمية بهذه المدن والمناطق الصناعية للوصول إلى الإدارة البيئية المتكاملة للمدن والمناطق الصناعية.



يتيح ذلك التعرف على المشاكل البيئية الحرجة المتواجدة بالمدن والمناطق الصناعية والتي تشكل معوق عن عمليات التنمية الصناعية بها وتؤثر على البيئة بشكل مباشر مثل (إدارة المخلفات الصناعية - تزايد تولد الانبعاثات الصناعية (السائلة والغازية والصلبة ).

إعداد تصور بيئي واضح عن الوضع الصناعي والبيئي للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وعددها الإجمالي 96 منطقة صناعية.

البرنامج بدأ بالفعل فى المدن الصناعية بمدينة بدر الصناعية – الصالحية الجديدة – كوم أوشيم ويتم حالياً الإعداد لتنفيذ البرنامج فى المدن الصناعية بـ 6 أكتوبر وبرج العرب.