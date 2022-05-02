شاهد... أول صورة لزوجة الفنان ياسر جلال

نشرت إذاعة الراديو 9090، أول صورة لزوجة الفنان ياسر جلال برفقته مع الإعلامية فاطمة مصطفى قبل إذاعة حلقته معها مساء اليوم للحديث عن مشاركته في مسلسل الاختيار 3، وتقديمه شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك الفنان ياسر جلال أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الفطر بقاعة المنارة. وكرم الرئيس السيسي أهالي وأسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية، وذلك في إطار احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والشكر لـ أبطال مسلسل «الإختيار 3» و«عائدون»، قائلا «مش هتمشوا وفرصة في يوم العيد ان احنا نتكلم ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين».

وقال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان ياسر جلال ذكي، لديه خبرة كبيرة في تجسيد الأدوار ببراعة شديدة كما لو كان في الواقع، موضحا أن ما قام به ياسر جلال ليس تمثيلا عاديا لكنه جسد الروح والوجدان، وهذا ما أعطي للإبداع منطقا.

وأضاف «الشناوي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولي" المصرية، أن جميع المشاهد كان بها إحساس مختلف عن المشاهد الأخرى، متابعا أن لغة الخطاب بين وزير الدفاع ورئيس الجمهورية دائما كان فيها احترام متبادل بين الطرفين.

وأوضح طارق الشناوي أن مسلسل الاختيار الجزء الثالث لم يقدم الرئيس السابق محمد مرسي بشكل ساخر بسبب أن هذا العمل كان جاد ليوثق لحظات مهمة في تاريخ مصر.

وتابع الناقد الفني أنه يجب علي الفنان أن يرى الجانب التي يتحمس لها حتي يقوم بعمل الدور بشكل متقن وجيد ويكون مقنع لجميع الجمهور كما لو كان في الواقع.

وأشار إلى أن الجزء الثالث من مسلسل الاختيار وصل لأعلي نقطة صعود للعمل الفني الوطني الموثق، وهناك نسبة مشاهدة كبيرة من قبل المواطنين لمتابعة ماذا كان يحدث في السنوات الماضية القليلة.