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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الرئيس السيسي يحتضن ابن الشهيد محمد عاطف إسماعيل.. شاهد

الرئيس السيسي وابن
الرئيس السيسي وابن الشهيد محمد عاطف إسماعيل

كرم الرئيس السيسي عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية خلال احتفالية عيد الفطر بقاعة المنارة، وكان من بينهم ابن الشهيد محمد عاطف إسماعيل.

وبكى ابن الشهيد بُحرقة أمام الرئيس السيسي، فقام الرئيس باحتضانه.

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وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والشكر لـ أبطال مسلسل «الاختيار 3» و«عائدون» التحية والشكر، قائلا «مش هتمشوا وفرصة في يوم العيد ان احنا نتكلم ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين».

قال الرئيس السيسي خلال مشاركته في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء بقاعة المنارة: «كل سنة وانتم طيبين، واللي انتم عملتوا جزءا كبيرا منه لصالح الأبطال والشهداء الذين ضحوا علشان مصر تعيش، وعايز اقولكم احنا قولنا ان التاريخ مش هنسيبه لحد».

الرئيس السيسي الشهيد محمد عاطف إسماعيل ابن الشهيد محمد عاطف إسماعيل احتفالية عيد الفطر قاعة المنارة شهداء الجيش والشرطة

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