الدولار بـ 18.52 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 3 مايو

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، اليوم الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار اليوم 18.52 جنيه للبيع، و18.44 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 19.43 جنيه للبيع و19.33 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 23.03 جنيه للبيع و22.91 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 4.93 جنيه للبيع و4.91 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 5.02 جنيه للشراء 5.03 جنيه للبيع
ووصل سعر الدينار البحرينى مقابل الجنيه 47.67 جنيه للشراء 49.09 جنيه للبيع
وبلغ سعر الدينار الأردنى مقابل الجنيه 25.62 جنيه للشراء و26.12جنيه للبيع
واستقر سعر الريال العماني مقابل الجنيه 46.82 جنيه للشراء و 48.07جنيه للبيع
وسجل سعر الريال القطري مقابل الجنيه 4.73 جنيه للشراء و 5.08 جنيه للبيع