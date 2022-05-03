شاهد.. الظهور الأول لبنات تامر حسني

شاركت الفنانة بسمة بوسيل،جمهورها عدة صور من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وظهر في الصور بنات الفنان تامر حسني في الظهور الاول لهما، مما نال اعجاب متابعيها.

وفي سياق آخر، كشف الفنان تامر حسنى، عن انضمام الفنانة الشابة هدى المفتى لأسرة فيلمه الجديد "بحبك" وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب تامر حسنى عبر انستجرام:"انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك".

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.

وحرص المطرب تامر حسنى، على دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، وترسيخ دوره المجتمعي والإنساني بجانب دوره الفنى الناجح، حيث يدعم تامر حسنى الرحالة المصرية ريهام أبو بكر من خلال حسابه على إنستجرام.