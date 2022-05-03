ذكرى ميلاد توفيق الدقن.. اعرف سر مقولته: عشت في الدنيا بدل فاقد

ولد الفنان المصري الراحل توفيق الدقن في الثالث من شهر مايو وذلك في عام 1923، برجه الفلكي هو برج الثور، اسمه الكامل هو توفيق أمين محمد الدقن وهو من مواليد محافظة المنوفية وتحديداً في قرية هورين في بركة السبع.

نشأ توفيق الدقن في أسرة مسلمة متدينة مكونة من 5 بنات و4 أولاد وكان والده يحبه بشدة، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل منه على شهادة البكالوريوس في عام 1950، شارك في بعض الأعمال الفنية بأدوار صغيرة أثناء دراسته في المعهد وبعد أن تخرج التحق بالمسرح الحر واستمر به لمدة سبع سنوات، ثم التحق بالمسرح القومي.

اشتهر كثيراً بأدوار الشر وعرف بلقب بلطجي الشاشة، تميز بأدائه الرائع وصوته الذي تميز عن باقي الفنانين وإفيهاته التي ما زالت حتى الآن راسخة في أذهاننا والتي اشتهر بها كثيرا.

حصل خلال حياته الفنية على كثير من الجوائز والأوسمة، فهو واحد من أهم فناني الزمن الجميل، ويذكر أن والده كان لديه ابن كبير يدعى توفيق لكنه توفي وهو صغير وعندما رزق بابن آخر أسماه توفيق أيضاً وجعل شهادة ميلاده هي شهادة ميلاد أخيه المتوفي، وكان دائماً يقول إنه عاش في الدنيا بدل فاقد.

تزوج الفنان توفيق الدقن من السيدة نوال الرخاوي من خارج الوسط الفني ورزق منها بابنه ماضي توفيق الدقن المحامي بالنقض.

وفاته توفيق الدقن

رحل توفيق الدقن عن عالمنا في 26 نوفمبر عام 1988 وذلك عن عمر يناهز 65 عام وذلك بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي.