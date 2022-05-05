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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تطلب من بايدن إرسال صواريخ مضادة للسفن

أوكرانيا تطلب من
أوكرانيا تطلب من بايدن إرسال صواريخ مضادة للسفن

كشفت شبكة ”أن بي سي“ الأمريكية، اليوم الخميس، أن اوكرانيا طلبت من الرئيس جو بايدن إرسال صواريخ مضادة للسفن لتأمين الموانئ التي أغلقتها البحرية الروسية.

ونقلت الشبكة عن النائب الأمريكي جيسون كرو  قوله، إن كييف طلبت أيضا من الرئيس الأمريكي إرسال طائرات دون طيار أكثر قدرة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة يمكنها ضرب القوات الروسية من مسافة أطول.

وأوضح كرو، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نقل الطلب إليه من خلال المشرعين الذين زاروا كييف خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذين نقلوا بعد ذلك قائمة الطلبات إلى بايدن مباشرة.

صواريخ هاربون

ولفت كرو إلى أن زيلينكسي أبلغهم أن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن أو أسلحة مماثلة لتحرير استخدام ميناء أوديسا على البحر الأسود وموانئ أخرى لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب والمواد الغذائية.

وأشار إلى أن الموانئ تخضع بحكم الأمر الواقع لحصار بحري من قبل القوات الروسية قبالة الساحل.

وقال كرو ”إنهم بحاجة إلى صواريخ أرضية مضادة للسفن، وهاربون أو شيء من هذا القبيل، لأن أحد أكبر التحديات التي يواجهونها الآن هو تصدير طعامهم“.

وأضاف ”إنهم يجلسون على 12 مليون طن من المواد الغذائية وحبوب القمح وزيت عباد الشمس، وهذا الطعام يحتاج إلى الخروج ليس من أجل الاقتصاد الأوكراني فحسب ولكن أيضًا لمنع المجاعة في أفريقيا والشرق الأوسط على وجه الخصوص… وإذا لم يخرج في الشهرين المقبلين، فسوف يسوء الوضع وسنرى تزايد الجوع في جميع أنحاء العالم ”.

وكشف كرو، أن أوكرانيا قامت بتلغيم المياه قبالة موانئها لمنع غزو برمائي روسي، لكنه أوضح أن الصواريخ المضادة للسفن ستسمح للقوات الحكومية بفتح ممر لنقل السفن.

وفي تصريحات سابقة في كييف أعلن كرو أن أوكرانيا تناشد الولايات المتحدة أيضًا للحصول على طائرات دون طيار طويلة المدى يمكن إطلاقها بشكل متكرر بالإضافة إلى طائرات ”كاميكازي“ الأصغر التي تستخدم لمرة واحدة.

بعيدة المدى

وقال كرو ”إنهم بحاجة إلى طائرات دون طيار بعيدة المدى يمكن أن يكون لها مجالات أطول بكثير ويمكن إعادة تسليحها… لذلك ليس فقط طائرات كاميكازي دون طيار، ولكن أشياء مثل الموجودة لدينا في مخزون الولايات المتحدة يمكن أن تنطلق وتضرب مسافات طويلة جدا وتعود، لقد أعيد تسليحها بذخائر دقيقة ”.

والتقى زيلينسكي برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأعضاء آخرين في وفد من الكونجرس في كييف السبت الماضي.

وقال كرو إن ”زيلينسكي أخبر وفد الكونغرس أن حكومته تريد أنظمة صاروخية متعددة الإطلاق، لا سيما النظام الأمريكي الصنع المعروف باسم ”HIMARS“ مع مدى يزيد عن 100 كيلومتر.

وأشار كرو إلى أن أنظمة الصواريخ ستكون ”حاسمة“؛ لأنها ستمكن الجيش الأوكراني من ضرب القوات الروسية على مسافة أطول من المدفعية، وهي قدرة مطلوبة بشكل عاجل للقتال في الأرض المسطحة والمفتوحة في شرق البلاد وجنوبها.

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