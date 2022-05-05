عضو التنسيقية ينافس بانتخابات المصري الديمقراطي على منصب أمين الهيئة البرلمانية للحزب

أعلن الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه قرر الترشح ضمن قائمة التقدم برئاسة فريد زهران، رئيس الحزب الحالي، على منصب أمين الهيئة البرلمانية للحزب في الانتخابات التي تجري غدا، الجمعة، حيث إن سالم مشارك فاعل ورئيسي بأنشطة الحزب الرئيسية، ومنها تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال الدكتور محمد سالم، في تصريحات له، إنه انضم لقائمة التقدم التي يترأسها فريد زهران،لاستكمال مسيرة التقدم داخل الحزب وخارجه كحزب معارض موضوعي ومسئول على الساحة السياسية.

وأضاف عضو المكتب السياسي بالحزب: “في ٢٠٢٠ شاركنا بائتلاف القائمة الوطنية، ومن هنا منذ أن بات لدينا هيئة برلمانية في مجلسي النواب والشيوخ عكفنا على العمل للدعم البرلماني للنواب بشكل مؤسسي، نتيجة عمله كباحث بدراسات التنمية الاقتصادية والسياسات العامة، وهو ما ظهر جليا في تحليل التشريعات وتقديم الأدوات الرقابية لنواب الحزب، والتي تلقت العديد من الإشادات”.

وأوضح أنه ترشح بمنصب لم يكن شاغرا من قبل بشكل دائم، ويأتي كأول نشاط دعم برلماني حقيقي، مؤكدا أنه يعكف على وضع خطة عمل ومبادرات تشريعية تقدمها الهيئة البرلمانية للحزب وفقًا لما تراه من أولويات تناسب الشارع المصري.

وأكد سالم أن الحزب المصري الديمقراطي يعمل في إطار مؤسسي منضبط، وملفاته تدار بشكل مؤسسي، مشيرا إلى أن الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومناقشات الموازنة العامة وخطة التنمية ستكون أولويات عمل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي.

وأشار إلى أن الحزب من الأحزاب ذات الموقف السياسي الموحد بين أعضائه نتيجة التنسيق المسبق في جميع القضايا السياسية والفنية، وهو ما سيظهر بشكل أكثر وضوحًا في الفترة المقبلة.

وأكد أن التعاون والتنسيق المستمر مع نواب الحزب بالمجلسين يعكس روحا جيدة من التعاون وإنكار الذات ويستحق توجيه الشكر لقيادة الحزب ونوابه.