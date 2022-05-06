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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: نحتفل بعيد النصر في ماريوبول يوما ما

الكرملين
الكرملين

قالت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إنها لا تعرف إن كان سيقام عرض عسكري في ماريوبول في التاسع من مايو الجاري، خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1945، لكنها أضافت أن وقت الاحتفال بيوم النصر هناك آت.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، في إفادة يوم الجمعة، عندما سئل عن خطط يوم التاسع من مايو في الأراضي التي استولت عليها القوات المدعومة من روسيا في الفترة الأخيرة: "سيحين وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول"، وفقا لرويترز.

وأضاف "سيكون هناك روس بالطبع، عدد كبير من الروس في التاسع من مايو في ماريوبول.. لكن فيما يخص توجّه وفد رسمي للمدينة، فلستُ على علم بذلك".

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وكانت الاستخبارات الأوكرانية اتهمت، الأربعاء الماضي، روسيا بأنها تستعد لإقامة عرض عسكري في مدينة ماريوبول، التي أعلنت موسكو سيطرتها عليها باستثناء جيب للمقاومة الأوكرانية في مصنع أزوفستال للصلب.

من ناحية ثانية، أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في يوم النصر في التاسع من مايو الجاري، وسيحضر العرض العسكري، مشيرا إلى أنه سيلقي كلمة بهذه المناسبة.

وقال بيسكوف "في يوم التاسع، سيشارك بوتين في عرض عسكري وسيلقي خطابه عند ضريح الجندي المجهول ووفقا للتقاليد، وفي نهاية العرض سيضع رئيس الدلة إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول".

يشار إلى يوم التاسع من مايو يعتبر يوما مهما جدا في روسيا، التي تقيم كل عام عرضا عسكريا ضخما الساحة الحمراء في موسكو، لإحياء "الحرب الوطنية العظمى" ضد ألمانيا النازية.

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