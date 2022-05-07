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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيرسي تاو يتصدر التريند عبر تويتر.. ومغردون: سايب بصمته على رباعية الأهلي

الاهلي ووفاق سطيف
الاهلي ووفاق سطيف

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم لاعب النادي الأهلي “بيرسي تاو”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بأداء اللاعب بيرسي تاو في مباراة الأهلي ووفاق سطيف، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وتصدر اسم بيرسي تاو الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ “تيوتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير النادي الاهلي علي أداء بيرسي تاو في مباراة الأهلي ووفاق سطيف، كالاتي:

انتهت أحداث مباراة الأهلي ووفاق سطيف بفوز الأحمر 4-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب السلام وي "الأهلي" ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل المباراة..

وقف الفريقان دقيقة حدادا على شهداء الجيش المصري البواسل الذين استشهدوا على يد الغادرين من الإرهاب.

وسجّل طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد تمريرة بينية من اليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

ولكن الفرحة لم تكتمل وعاد حكم المباراة لخاصية ال var، وقام بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

حصل وفاق سطيف على ركلة ركنية في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، ولكن مرت بسلام على مرمى الشناوي.

سقط طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في كرة مشتركة مع مدافع وفاق سطيف واستقدم الحكم الجهاز الطبي للأحمر لتلقي علاجه.

وخرج طاهر منقولاََ على ناقلة لتلقي العلاج وعاد للملعب مربوط الرأس واستكمل اللقاء.

وفي الدقيقة 20 من عمر المباراة توغل بيرسس تاو بسرعته ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة خطيرة على مرمى حارس الفريق الجزائري ولكن لم تسكن الشباك.

وفي نفس الدقيقة تصل الكرة لأحمد عبد القادر الذي سدد كرة رائعة منعها القائم الأيسر للحارس من الدخول للمرمى.

ومن بعده تسلم حسين الشحات الكرة من الجهة اليسرى للأهلي وتوغل وسدد كرة صاروخية منعها نفس القائم من دخول المرمى.

مرر طاهر محمد كرة رائعة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 28 من عمر المباراة ليلمسها بيرسي تاو ويسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى وفاق سطيف.

وعاد حكم المباراة لخاصية الvar ولكن أنصف الأهلي هذه المرة واحتسب هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 34 من عمر المباراة تدخل لاعب وفاق سطيف بقوة مع حسين الشحات واحتسب الحكم خطأ لصالح الأهلي وأشهر البطاقة الصفراء ولكن مع العودة للvar، أشهر الحكم البطاقة الحمراء ليكمل وفاق سطيف المباراة بعشرة لاعبين.

وفي شوط المباراة الثاني سجل طاهر محمد طاهر هدف  الأهلي الثاني في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعد تمريرة بينية من اليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

وحاول الأول زيادة غلة الأهداف ووصل برسي تاو بالكرة منطقة جزاء وفاق سطيف وسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس وخرجت لركلة مرمى.

سجل محمد شريف هدف  الأهلي الثالث في الدقيقة 68 من عمر المباراة بعد تمريرة بينية من بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء.

سجل برسي تاو هدف  الأهلي الرابع في الدقيقة 90  من عمر المباراة بعد تمريرة عرضية من محمد هاني داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز يضع الأهلي قدماََ في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وينتظر لقاء العودة الذي يستعد من بعده لخوض النهائي امام الوداد المغربي.

النادي الأهلي الأهلى بيرسي تاو تاو وفاق سطيف

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