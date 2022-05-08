الإعدام لزوجة وعشيقها وصديقه قتلوا ميكانيكي وخدروا ابنته بالدقهلية

قضت جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية بالإعدام شنقا لربة منزل وعامل وصديقه بعد اتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولي حيث قاما بتخديره وتوثيق يديه والتخلص منه خنقا وتخدير ابنته لإتمام جريمتهم بعد تدبير الزوجة للواقعة من أجل الزواج من العشيق بمعاونه الصديق.



صدر الحكم برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم حميدة، وعضوية المستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد سليمان، وأمانة سر طه شعبان عاشور ومحمد مصطفى رمزي في القضية رقم 13623 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 3375 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كلا من "أم هاشم .ف .ا. خ"، وشهرتها "شيماء"، محبوسة، 20عاما، ربة منزل ومقيمة بنطاق قسم ثان المنصورة، و"لبيب.أ.م .ا"،محبوس، 18عاما، عامل جبس، ومقيم بقرية كفر أبو شوارب مركز المنصورة، و"أحمد.ا.ا.ا"، محبوس،20 عاما مقيم قرية جميزة بلجاي التابعة لمركز المنصورة، لأنهم في يوم 6/9/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه "صالح خليفة فهمي عثمان" عمدا مع سبق الإصرار بأن تجردت الزوجة من مشاعر الإنسانية الغراء متناسية الفضل الذي جمع بينه والمجني عليه وعقدوا العزم جميعا وبيتوا النية على قتله لما أنتوت علية المتهمة الأولى في أنتوا المتهمين الثاني والثالث بنيتهما أقدموا على تنفيذ مخططها فقامت المتهمة الأولي بإعطائه عقار دوائي مهدئ فخارت قواه وذهب في سبات عميق.

وقام المتهم الثاني بتكبيل المجني عليه وسدد له لكمات عنيفة برأسه ووجنتيه ورطم رأسه بأرضية مسكنة وقامت المتهمة الأولي بتم أنفاسه بوضع وسادة على فيه وأنفة وقام المتهم الثالث بتطبيق عنقه بواسطة أداة "كبل كهربائي"، واحكم وثاقه حتى فاضت روحه الي بارئها وأحدثوا إصابته والتي أودت بحياته واقترنت الجناية بجنحة أخرى وهي انهم في ذات طرفي المكان والزمان سرقوا هاتف المجني عليه ، واحزروا أدوات "كبل كهربائية ، وسادة"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مساغ قانوني.

ووجهت للمتهمة الأولى ارتكاب جنحة بتعريض حياة الطفلة "حبيبة "، نجلة المجني عليه للخطر كونها ممن لها سلطة عليها والقائمة على مراعاتها وحسن تربيتها والمحافظة على سلامة نشأتها وأنهكت براءة طفولتها أن أعطاها عقار مهدئ افقدها الوعي والإدراك واذهب بها الى سبات عميق لإبعادها عن رؤيتها عن جريمتهم.