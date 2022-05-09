منها الخروب والعرقسوس.. مشروبات لعلاج قرحة المعدة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مشروبات لعلاجقرحة المعدة.

مشروبات لعلاج قرحة المعدة ما يلي :-

·العرقسوس يعتبر هذا المشروب من العلاجات الطبيعية الفعالة في التخلص من أمراض الجهاز الهضمي المختلفة، ومن أبرزها قرحة المعدةبالإضافة إلى قرحة الإثني عشر؛ لأنّه يحتوي على العديد من المركبات والمواد التي لها تأثير مضاد لأعراض القرحة, ويمكن تحضيره عنطريق نقع ملعقة صغيرة من أعشاب العرقسوس في كوب من الماء المغلي مسبقاً، وتركه مدة تتراوح بين عشر وخمس عشرة دقيقة، ويشربثلاث مرات خلال اليوم.

· الزنجبيل يتميز مشروب الزنجبيل بتأثيره القوي والفعال في قرحة المعدة والإثني عشر بفضل ما يحتويه من مركبات لها تأثير مضادللالتهابات والبكتيريا، وتتناسب مع بيئة المعدة.



·البابونج يتم الاعتماد عليها بكثرة في علاج تقرحات المعدة، وينصح به خبراء الأعشاب كعلاج طبيعي مهم للتخلص من أوجاع وأعراضقرحة المعدة؛ وذلك لأنّه لا يحتوي على أي من المركبات الكيميائية التي تحتوي عليها العلاجات الطبية.

· عصير البطاطس يتمتع بخصائص لها تأثير قوي في التقرحات التي تظهر في بطانة المعدة، وذلك بفضل قلويد الأتروبين الذي له دور فيتثبيط إفراز حمض المعدة، ويفضل شرب عصير البطاطس مرة في اليوم، مع الحرص على عدم إضافة أي نوع من المنكهات أو الملح، كما أنّلهذا العصير دوراً في علاج الكثير من الأمراض الأخرى مثل أوجاع المفاصل، والصداع والظهر، والطفح الجلدي.

· الخروب تعتبر ثمار الخروب من النباتات التي تستخدم في تحضير مشروب له أهمية في علاج قرحة المعدة، وذلك عن طريق تحميصها ونقعثلاث ملاعق صغيرة من مطحونها في مقدار ثلاثة أكواب من الماء، وغلي المكوّنات مع بعضها، ثمّ شربها بعد أن تبرد مرة خلال اليوم، ولمدة لاتقل عن أسبوع مع تكرار العملية إذا دعت الحاجة لذلك.