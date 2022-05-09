خنقها وألقى جثتها فى الشارع..عقوبات مشددة تواجه المتهم بقتل فتاة بأكتوبر

حادثة مروعة كشفت عنها أجهزة وزارة الداخلية، عقب ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جُثة ( إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم ) داخل جوال بدائرة القسم وحول رقبتها قطعة من القماش وبها كدمات بالوجه.

و عقب تقنين الإجراءات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم)، و تم إستهدافه ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر بسابقة تعرفه على المجنى عليها وبتاريخ الواقعة حدثت بينهما مشاجرة إثر خلافات بينهما قام خلالها بالتعدى عليها بقطعة خشبية وأجهز عليها بقطعة قماش "المعثور عليها" فأودى بحياتها ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد

جاء القانون ليضع عقوبات قاصمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

عقوبة دفن الجثة دون التحقق منها

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه .