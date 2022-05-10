فريدة سيف النصر تحتفل بعيد ميلادها برفقة أحفادها

شاركت الفنانة فريدة سيف النصر صور احتفالها بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، وظهرت برفقة أحفادها لأول مرة .

وعلقت فريدة سيف النصر على الصور :" ربنا مايحرمني منكم كلكم..ناناه فريده وتيتا فريده وفيري فرفر بصوا البرنسستين دوول لسه ماقرروش كل شويه يقولوا اسم وفي الاخر يندهوا فريده .. وانا اقول نحم ياعيون وقلب وروح فريده".

وأضافت هدايا عيد ميلادي اتخانقوا مع باباهم ومامتهم والله العظيم وهما اللي طلبوا الحاجات دي واختاروا أنا فرحانه زي العيل الصغير".

كان آخر ظهور الفنانة فريدة سيف النصر من خلال برنامج رامز موفي ستار حيث حلّت اليوم الفنانة فريدة سيف النصر ضيفة علي برنامج المقالب الأشهر في العالم العربي رامز موفي ستار ، والذي يذاع علي قناة mbc مصر .

وتفاجأت الفنانة برامز جلال بعد الكشف عن شخصيته بعد انتهاء المقلب، قائلة: "أنا بس بسأل الناس كلها الراجل ده هيعقل امتي".

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء، منهم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.