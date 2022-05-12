أول ظهور علني للمخرج طارق العريان وحبيبته نيكول سعفان.. فيديو

ظهر المخرج طارق العريان في مقطع فيديو قصير نشرته حبيبته نيكول سعفان -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- وذلك في أول ظهور علني لهما معًا، منذ بداية قصة حبهما التي كانت حديث الجمهور منذ بدايتها.

طارق العريان يحتفل بميلاد حبيبته نيكول سعفان

وفي مارس الماضي، أكد المخرج طارق العريان بشكل رسمي لأول مرة، الأخبار التي تداولت على مدار أكثر من عامين، حول ارتباطه بـ نيكول سعفان، التي كانت سببًا في طلاقه من الفنانة أصالة نصري.

ونشر طارق العريان - عبر حسابه على انستجرام- صورة لـ نيكول سعفان، تظهر فيها من ظهرها، وحرص على تهنئتها بعيد ميلادها، قائلًا: «Happy birthday …..انت الحظ».

الصورة التي نشرها طارق العريان، لـ نيكول سعفان، تعود إلى شهر أكتوبر من عام 2020، وسبق ونشرتها الأخيرة عبر حسابها على انستجرام في ذلك التوقيت.

علاقة طارق العريان بـ نيكول سعفان

نيكول سعفان التي تداول صورها مع طارق العريان، تعمل موديل ،وهي أرمينية من أصول سورية، فقد ولدت في سوريا عام 1998، فهي تبلغ من العمر 22 عاما، وبينها وبين طارق العريان فارق عمري كبير يتخطى الـ 30 عاما.

وهاجرت أسرة نيكول من سوريا إلى أرمينيا وعاشت حياتها هناك، والتحقت بالجامعة حيث درست التسويق لكن حبها لعالم الفن جعلها تدخل مجال الأزياء وتعمل كموديل ، وخلال السنوات الأخيرة الماضية عادت لمصر وعاشت فيها فترة ومن هنا كانت بداية انطلاقتها الفعلية تحديدًا في 2018.

بدأت نيكول سعفان في الظهور في العديد من المناسبات الفنية والاحتفالات ، وظهرت مع العديد من المخرجين والمنتجين كان منهم طارق العريان ، وظهرت مؤخرًا، في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج "العريان".

وطارق العريان يبلغ من العمر 56 عاما أي أن فارق العمر بينهما 34 عاما وهو أمر مثير للجدل حيث انتقده رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد معرفة ذلك، وبعد أن تم الكشف عن حقيقة سر طلاق أصالة وطارق العريان.