حبس 3 أشخاص سرقوا بضائع من مخزن بالمقطم

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة بضائع من مخزن أحد المواطنين بالمقطم.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكن رجال الأمن من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهما بسرقة بضائع من مخزن أحد المواطنين وإعادة المسروقات

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (تاجر ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب المخزن ملكه الكائن بالعقار سكنه وسرقة ( 16 كرتونة تحوى كمية من البضائع).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى إستخدام مرتكبى الواقعة لسيارة مُـؤجـرة ( لأحد الأشخاص "محدد" ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) ، وأنه وراء ارتكاب الواقعـة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها وبصحبته شريكه (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) وبحوزتهما (10 كراتين من المستولى عليهم)

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

كما أقرا بتصرفهما فى باقى الكراتين بالبيع لدى عميلهما سيئ النيــــة (صاحب محل ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) ، وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته باقى المسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليـــه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.