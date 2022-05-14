عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص سرقوا بضائع من مخزن بالمقطم

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة بضائع من مخزن أحد المواطنين بالمقطم.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكن رجال الأمن من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهما بسرقة بضائع من مخزن أحد المواطنين وإعادة المسروقات

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (تاجر ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب المخزن ملكه الكائن بالعقار سكنه وسرقة ( 16 كرتونة تحوى كمية من البضائع).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى إستخدام مرتكبى الواقعة لسيارة مُـؤجـرة ( لأحد الأشخاص "محدد" ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) ، وأنه وراء ارتكاب الواقعـة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها وبصحبته شريكه (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) وبحوزتهما (10 كراتين من المستولى عليهم)

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

كما أقرا بتصرفهما فى باقى الكراتين بالبيع لدى عميلهما سيئ النيــــة (صاحب محل ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) ، وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته باقى المسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليـــه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 3 أشخاص حبس سرقة سرقة بضائع رجال المباحث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

زلزال داخل تويتر بعد مغادرة مسؤولين كبار ووقف التوظيف

موضوعات متعلقة

9 و22 و26 يونيو.. مواعيد استئنافات ابنة رشوان توفيق على أحكام رفض قضاياها أمام والدها

ابنة رشوان توفيق تستأنف على 3 أحكام برفض قضاياها ضد والدها

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

حبس لص سرق محل موبيلات بالسلام

حبس شخص سرق سيارة مواطن بالإكراه في القطامية

سب وقذف.. تأييد تغريم ريم البارودي 40 ألف جنيه لصالح ريهام سعيد

تأجيل نظر دعوى تامر أمين ضد عبد الناصر زيدان لـ 25 مايو

تأجيل استئناف اليوتيوبر أحمد حسن على تغريمه 20000جنيه بتهمة التحرش لـ8 يونيو

ترشيحاتنا

بـ الأدوار الإقصائية.. الرباعية وش السعد على الأهلي في إفريقيا

المتهمة و البيت بيتي أبرزهم .. 3 مسلسلات جديدة في الطريق إليك

محافظة القاهرة تطرح الحديقة الدولية لحق الاستغلال لمدة 10 سنوات| تفاصيل

كيفية إزالة الهالات السوداء في يومين.. أفضل 3 وصفات طبيعية ومجربة وناجحة

معاون وزير الإسكان: الشركة المشغلة لـ النايل تاكسي حددت 150 جنيه سعرا للتذكرة

قبل مواجهة وفاق سطيف.. فوز وحيد ذهابا وإيابا لـ الأهلي على الفرق الجزائرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

طبيب ينصب على 25 امرأة بـ زرع عصا مصاصة تحت جلودهن بفنزويلا

انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

حماية أم استعراض؟.. قصة مدرسة تمشي بصحبة البودي جاردات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ