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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعديل وحيد.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وفاق سطيف

فريق الأهلي
فريق الأهلي

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة وفاق سطيف، المقرر لها اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تردد القناة الوحيدة المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي أبطال أفريقيا

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ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي الأساسي تعديد وحيد مقارنة بتشكيل لقاء الذهاب، بعودة محمد عبد المنعم بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة، على حساب أيمن أشرف.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وفاق سطيف:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - بيرسي تاو.

الأهلي ضد وفاق سطيف:

الأهلي وضع قدما ونصف في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساح وفاق سطيف بأربعة أهداف دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب السلام، السبت الماضي.

وأكد بيتسو موسيماني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن الأهلي سيلعب على الفوز أمام وفاق سطيف، رغم تحقيق نتيجة كبيرة في لقاء الذهاب.

وشدد موسيماني على أن هناك مواقف في كرة القدم عادت فيها الفرق للمنافسة بعد تعرضها للهزيمة في مباراة الذهاب، واستطاعت أن تقلب النتيجة والأهلي يعلم ذلك جيدا ولكن الأمر يتوقف على الفريق وعدم السماح لفريق سطيف أن يفعل ذلك.

في المقابل، تبدو مهمة فريق وفاق سطيف شبه مستحيلة، حيث يحتاج الفريق الجزائري للفوز على المارد الأحمر بفارق 5 أهداف، لخطف بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية.

ويلتقي المتأهل من مواجهتي الأهلي ووفاق سطيف مع الوداد المغربي، يوم 30 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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