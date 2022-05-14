تردد القناة الوحيدة المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي أبطال أفريقيا

يستضيف فريق وفاق سطيف الجزائري نظيره الاهلي مساء اليوم السبت في اطار مباراة اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا علي ملعب 5 يوليو.

وتنقل مباراة الاهلي ووفاق سطيف عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الرسمي للبطولة وسط تحليل مجموعه من نجوم الكرة العربية والعالمية

كما تذاع المباراة قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على النايل سات بثاً مجانياً للمباراة التي تأتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية يأتي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

وحقق فريق الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني فوز كبير على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم على ملعب استاد السلام السبت الماضي.

وتنطلق مباراة الأهلي و وفاق سطيف في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وضمن فريق الوداد البيضاوي المغربي التأهل ل نهائي البطولة أمس بعد التعادل مع نظيره فريق بيترو أتليتكو الأنجولي مساء أمس الجمعة فى مباراة الإياب.

النادي الأهلى فى زيارته رقم 12 للملاعب الجزائرية فى تاريخ المشاركات الافريقية يسعى إلى تحقيق الفوز من أجل استكما مشوار التتويج باللقب الحادى عشر فى تاريخه يوم 30 مايو الجاري فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، أن الأهلي سيلعب على الفوز أمام وفاق سطيف، رغم تحقيق نتيجة كبيرة في لقاء الذهاب.

وشدد موسيماني على أن هناك مواقف في كرة القدم عادت فيها الفرق للمنافسة بعد تعرضها للهزيمة في مباراة الذهاب، واستطاعت أن تقلب النتيجة والأهلي يعلم ذلك جيدا ولكن الأمر يتوقف على الفريق وعدم السماح لفريق سطيف أن يفعل ذلك.

وتعرض لويس ميكيسوني لجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مران الأهلي، أول أمس، الخميس، على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة، ليتأكد غيابه عن مواجهة وفاق سطيف.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف كالتالي:



محمد الشناوي ــ على لطفي ــ مصطفى شوبير ـ محمد هاني ــ كريم فؤاد ـ علي معلول ــ أيمن أشرف ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ طاهر محمد طاهر ـ وليد سليمان ـ محمد محمود ـ محمود متولي ـ محمد شريف ـ أحمد نبيل كوكا ـ بيرسي تاو ـ أحمد عبدالقادر ـ عمرو السولية.

على الجانب الآخر، تبدو مهمة فريق وفاق سطيف شبه مستحيلة، حيث يحتاج الفريق الجزائري للفوز على المارد الأحمر بفارق 5 أهداف، لخطف بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية.

ويلتقي المتأهل من مواجهتي الأهلي ووفاق سطيف مع الوداد المغربي، يوم 30 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء