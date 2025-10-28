استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لعام 2025، والتي من المقرر الإعلان عنها غداً، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة في مواقع العمل بالمحليات.

تفاصيل الحركة:



• شملت الحركة (162) قيادة محلية على مستوى الجمهورية.

• نقل وتعيين (15) سكرتير عام وسكرتير عام مساعد.

• شملت الحركة (134) رئيس مركز ومدينة وحي.

• استبعاد (15) قيادة محلية لم تحقق المستوى المطلوب في الأداء.

واكدت الدكتورة منال عوض ،ان الحركة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء في الوحدات المحلية، ودعم الكفاءات القادرة على تحقيق رضا المواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط في العمل التنفيذي.”