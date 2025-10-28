دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل

توصل فريق من علماء جامعة كاليفورنيا، ديفيس، إلى أن إضافة الموز إلى العصير قد يقلل من امتصاص الجسم لمركبات الفلافانول التى تعزز صحة القلب والدماغ.



ووفقا لموقع ديلي ميل فإن العصائر وسيلة سريعة وسهلة للحصول على حصص الفاكهة والخضروات اليومية، لكن وجدت الدراسة أن تركيبة مكوناتها تؤثر بشكل كبير على القيمة الغذائية والصحية .

تفاصيل الدراسة

أخذ المشاركون في الدراسة كبسولة فلافانول قبل شرب عصير يحتوي على الموز أو التوت، وأظهرت النتائج أن مستويات الفلافانول في الدم والبول بين من تناولوا عصير الموز انخفضت بنسبة 84% مقارنة بأنواع العصائر الأخرى.



وذكرت الدراسة المنشورة في مجلة Food & Function أن تأثير بإنزيم بوليفينول أوكسيديز (PPO) الموجود في الموز، والمسئول عن اسمراره بعد التقشير وهو نفسه السبب فى التأثير على قدرة الجسم على امتصاص الفلافانول.

وقال خافيير أوتافياني، الباحث الرئيسي، إننا فوجئنا بسرعة تأثير تناول موزة واحدة على مستويات الفلافانول في الجسم، ما يوضح أهمية فهم كيفية تحضير الطعام بجانب تأثير المكونات المختلفة على الامتصاص الغذائي.

وطالب الباحثون جميع الأشخاص باستبدال الموز بمكونات منخفضة الـPPO مثل الأناناس والمانجو والبرتقال و الزبادي، أو عدم مزجه مع الأطعمة الغنية بالفلافانول إذا كان الموز جزءا أساسيا من العصير.