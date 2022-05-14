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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جلسه بين موسيماني وجهازه المعاون للتحضير لمواجهة وفاق سطيف

صدى البلد

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  جلسة مطولة مع الجهاز المعاون له للوقوف على آخر التفاصيل الخاصة بمباراة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائر .


وتأتي جلسة موسيماني في إطار التحضير لمباراة اليوم، والتي يسعى خلالها فريق الأهلي لحسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ومواصلة مشوار الاحتفاظ باللقب والتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي والحادية عشرة في تاريخ النادي.


وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس على ملعب 5 يوليو الذي يستضيف المباراة، وتم السماح بحضور وسائل الإعلام لمدة ١٥ دقيقة في بداية المران، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.


وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد بيرسي تاو لاعب الفريق قبل انطلاق المران.


وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة نظرية داخل أرض الملعب قبل خوض عمليات الإحماء، ثم اختتم الفريق المران بتدريبات الكرة.
 

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