هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

يعتقد كثير من السائقين أن غسيل السيارة في الشتاء أمر غير ضروري، بل ويظنه البعض خطأ ولا فائدة منه في ظل الأمطار والطقس البارد، إلا أن خبراء العناية بالسيارات يؤكدون أن العكس هو الصحيح، فغسيل السيارة في فصل الشتاء يعد عادة صحية ومهمة للحفاظ على طلاء السيارة وأدائها على المدى الطويل.

فالشتاء يجلب معه الأمطار والوحل والأتربة والأملاح التي تستخدم أحيانا في بعض الدول لمكافحة تجمد الطرق، وكلها عناصر تترك اثار ضارة على طلاء السيارة وجسمها المعدني، وهذه الرواسب قد تؤدي مع الوقت إلى تاكل الطبقة الخارجية وظهور الصدأ، خاصة في الأجزاء السفلية مثل العجلات وعتبات الأبواب.

وينصح الخبراء بضرورة غسيل السيارة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا خلال الشتاء، مع التركيز على تنظيف الجزء السفلي منها لإزالة الطين والأملاح العالقة، كما يفضل استخدام المياه الدافئة نسبيا ومنظفات مخصصة للسيارات لتفادي أي تلف في الطلاء.

أما عن التوقيت، فالأفضل غسل السيارة في وقت النهار لتجف قبل انخفاض درجات الحرارة في المساء، مع تجنب تركها مبتلة في الأماكن الباردة لأن تجمد الماء قد يسبب تلفا في الأقفال والمفاصل المطاطية.

كذلك، لا يقتصر الأمر على المظهر الخارجي فقط، بل يشمل تنظيف الزجاج والمصابيح والمرايا التي تتعرض لتراكم الأوساخ سريعا في الشتاء، مما يحسن من الرؤية والأمان أثناء القيادة.