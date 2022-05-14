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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبد الحفيظ: أثق في قدرات لاعبي الأهلي خلال مواجهة وفاق سطيف

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي ، على جاهزية الفريق لمباراة اليوم أمام وفاق سطيف، التي تقام في التاسعة بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي يتحدد على ضوء نتيجتها الفريق المتأهل إلى نهائي البطولة.


وقال مدير الكرة، إن الأهلي استعد بشكل جيد لمواجهة وفاق سطيف ، بدءًا من المران الأول الذي أقيم في القاهرة ثم الحصص التدريبية الثلاثة التي أقيمت في الجزائر، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الفريق في مباراة اليوم.


وشدد مدير الكرة على أنه يثق في خبرات لاعبي الأهلي في التعامل مع مثل هذه المواقف وعدم التوقف كثيرا أمام نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق بأربعة أهداف دون رد والتي تم طي صفحتها عقب انتهاء المباراة وتم التأكيد على أن الفريق سيخوض مباراة جديدة في الجزائر أمام فريق يمتلك الدوافع في وجود جماهيره.


وفاز الأهلي ، على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما باستاد الأهلي we السلام السبت الماضي.
 

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