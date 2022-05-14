تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وفاق سطيف في دورى أبطال إفريقيا

تتجه أنظار جماهير فريق النادي الأهلي لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت أمام نظيره وفاق سطيف الجزائري على ملعب 5 يوليو فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان فريق الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني حقق فوزا كبيرا على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم على ملعب استاد السلام السبت الماضي.

موعد مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

وتنطلق مباراة الأهلي و وفاق سطيف في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاهلي المتوقع :

حراسة المرمي : محمد الشناوى

الدفاع : على معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هانى

الوسط : أليو ديانج - أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - أحمد عبد القادر

الهجوم : بيرسى تاو

وضمن فريق الوداد البيضاوي المغربي التأهل ل نهائي البطولة أمس بعد التعادل مع نظيره فريق بيترو أتليتكو الأنجولي مساء أمس الجمعة فى مباراة الإياب.

وتقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف على أرض ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائر.

وتذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف مساء اليوم السبت عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الرسمي للبطولة، ولكن بعيدأً عن هذه القناة المشفرة وذات الاشتراك هناك قناة أرضية مجانية سوف تبث مباراة الأهلي ووفاق سطيف.

النادي الأهلى فى زيارته رقم 12 للملاعب الجزائرية فى تاريخ المشاركات الافريقية يسعى إلى تحقيق الفوز من أجل استكما مشوار التتويج باللقب الحادى عشر فى تاريخه يوم 30 مايو الجاري فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.