عملية طفل الأنابيب.. طبيب يوضح التكلفة والتطورات الطبية وأخلاقيات العلاج

أكد الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، أن مصر تُعد من الدول الرائدة في مجال علاج العقم وأطفال الأنابيب، مشيرًا إلى أن هذا التخصص بدأ مبكرًا في مصر عام 1987، بعد سنوات قليلة من ظهوره عالميًا في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة.

وأوضح أبو الغار، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن أول مركز متخصص في هذا المجال تم إنشاؤه بالتعاون مع الدكتورة الراحلة رجاء منصور، مع الاعتماد على كوادر طبية مصرية بالكامل بهدف بناء خبرات محلية قادرة على التطوير والاستمرار.

وأشار إلى أن نجاح هذا المجال في مصر ارتبط بعدة عوامل، من بينها وجود دعم ديني ساهم في تقبل المجتمع لهذه التقنية، موضحًا أن فتوى الإمام الراحل جاد الحق علي جاد الحق أجازت إجراء هذه العمليات وفق ضوابط محددة، ما ساعد في تقليل التحفظات الاجتماعية تجاهها.

وأضاف أن هناك قواعد أخلاقية صارمة تحكم عمليات الإخصاب المساعد، أبرزها منع التبرع بالبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة، حفاظًا على ثبات الأنساب، إلى جانب الاعتماد على تقنيات حديثة لضمان دقة وسلامة التعامل مع العينات الطبية، مثل أنظمة التتبع الإلكتروني داخل المعامل.

وفيما يتعلق بالتكلفة، أوضح أستاذ النساء والتوليد أن عمليات أطفال الأنابيب في مصر تُعد أقل تكلفة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، داعيًا إلى إدراج علاج العقم ضمن منظومة التأمين الصحي لما له من أهمية إنسانية في مساعدة الأسر على تحقيق حلم الإنجاب وتعزيز الاستقرار الأسري.