إنتبهي لطفلك .. علامات توضح إصابته بسوء التغذية

كشف المعهد القومي للتغذية التابع ، لهيئة المستشفيات التعليمة ، بوزاة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الهامة ، عن الأعراض التي توضح إصابة الطفل بسوء التغذية .
وأكد المعهد القومي للتغية، أن هناك العديد من الأعراض التي توضح الإصابة بسوء التغذية والتي لابد من الإنتباه لها علي الفور ، لما لها من تاثير كبير علي الطفل وحالته الصحية ، وتتمثل تلك الأعراض في التالي :-
أعراض سوء تغذية الأطفال
- بطء في النمو (الوزن الضعيف أو الثابت)
- اللون الشاحب أوالبهتان (فقر الدم)
- ضغف الشهية ورفض الأكل
- ضعف المناعة والتعب المتكرر
- الشعر الهايش أو المتساقط
- الخمول أو قلة النشاط
- قلة التركيز والأداء المدرسي
- فرط الحركة و قلة النوم
- ضعف العضلات وهشاشة العظام
- تأخر الأسنان و المشي
- التقزم و قصر القامة
- السمنة المفرطة وزيادة الوزن
- ضعف البصر وإضطراب الرؤية