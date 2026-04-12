أخصائي تغذية: متلونوش البيض بألوان صناعية وتناولوا ترمس

أكد الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، أن البيض يُعد من أهم العناصر الغذائية التي يُنصح ببدء اليوم بها، واصفًا إياه بـ"القنبلة الغذائية والعلاجية"، لما يحتويه من عناصر مفيدة تدعم صحة الجسم وتعزز النشاط.

فوائد متعددة للبيض

وأوضح عماد سلامة، خلال استضافته ببرنامج “الساعة 6” المذاع على قناة الحياة، أن البيض يسهم في فتح الشهية ورفع معدلات الحرق، كما أنه مفيد لصحة الكبد ويمنح الجسم طاقة كبيرة تناسب مختلف الفئات العمرية، مشددًا على ضرورة تجنب تلوين البيض بألوان صناعية لما قد تمثله من أضرار صحية.

الكمية المناسبة حسب العمر

وأشار عماد سلامة، إلى أن الكمية الموصى بها تختلف باختلاف الفئة العمرية، حيث يمكن لكبار السن تناول بيضة إلى بيضتين يوميًا، بينما يمكن للشباب تناول ما يصل إلى 4 بيضات يوميًا، لافتًا إلى أن البيض يحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والبروتينات، باستثناء فيتامين "سي"، ما يجعله من أفضل مصادر البروتين الطبيعية.

الترمس "سوبر فود" مفيد للقلب والهضم

ولفت عماد سلامة ، إلى أن الترمس يُعد من الأطعمة الغنية بالبروتين، ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، فضلًا عن دوره في تحسين وظائف الجهاز الهضمي والمساهمة في ضبط هرمون السعادة، مشيرًا إلى أنه من فئة "السوبر فود"، مع ضرورة الحذر لمرضى القولون وتناوله بكميات معتدلة.

الحلبة المنبتة علاج طبيعي فعال

وأضاف عماد سلامة، أن الحلبة المنبتة تمثل علاجًا طبيعيًا مباشرًا لمرضى السكري ومقاومة الإنسولين، حيث تساعد في خفض ضغط الدم وتنظيم مستويات السكر، بالإضافة إلى دورها في علاج دهون الكبد، مؤكدًا أنها أيضًا من الأطعمة فائقة الفائدة.