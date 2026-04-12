مجدي الهواري يكشف لصدي البلد مصير الجزء الثاني من “الناظر” (خاص )

كشف المخرج مجدي الهواري عن آخر تطورات الحديث حول تقديم جزء ثانٍ من الفيلم الكوميدي الشهير الناظر، مؤكدًا أن المشروع الذي كان مطروحًا في وقت سابق لم يعد قائمًا في الوقت الحالي.

وفي تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أوضح الهواري أن هناك بالفعل مناقشات وتحضيرات أولية كانت قد بدأت منذ فترة لإعادة إحياء الفيلم بجزء جديد، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي ما زال يحظى بها العمل حتى اليوم، وارتباط الجمهور بشخصياته وأحداثه.

وأضاف أن هذه التحضيرات توقفت بشكل كامل بعد وفاة المؤلف أحمد عبد الله، الذي كان من المقرر أن يشارك في كتابة وتطوير الجزء الجديد، مشيرًا إلى أن غيابه شكّل نقطة فاصلة أنهت المشروع قبل أن يرى النور.

وأكد الهواري أن فريق العمل لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن إعادة طرح الفكرة من جديد موضحًا أن الأمر لا يزال مؤجلًا، خاصة في ظل صعوبة تعويض الرؤية الإبداعية للمؤلف الراحل.

ويُعد فيلم “الناظر” من أبرز الأعمال الكوميدية في السينما المصرية، حيث حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا منذ عرضه، ولا يزال يحتفظ بمكانته لدى المشاهدين، ما جعل فكرة تقديم جزء ثانٍ منه محل اهتمام دائم من الجمهور وصناع السينما على حد سواء.

واختتم الهواري تصريحاته بالتأكيد على أن أي خطوة مستقبلية بخصوص الفيلم ستحتاج إلى دراسة دقيقة، تضمن الحفاظ على روح العمل الأصلي وتقديم إضافة حقيقية تليق بتاريخه ونجاحه الكبير.