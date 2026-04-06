تأكيدا لـ صدى البلد.. مؤلف ومخرج "الزوجة الرابعة" ينفيان تقديم جزء جديد

أصدر مؤلف ومخرج مسلسل الزوجة التانية بيانا صحفيا نفيا خلاله الانباء المتداولة خلال الساعات الماضية التي تحدثت عن تقديم جزء جديد من المسلسل.

وقال المؤلف احمد عبد الفتاح والمخرج مجدي الهواري في البيان: نظرا لتناول بعض المواقع الإخبارية علي السوشيال ميديا من مصادر معلومة لفكرة الاستعداد لتحضير جزء ثان من مسلسل الزوجة الرابعة، الذي عرض في رمضان 2012 استعدادا لعرضه في رمضان 2027 ، واحتراماً لحقوق الصحافة في معرفة الحقيقة فهذا بيان من مؤلف العمل أحمد عبد الفتاح و المخرج مجدي الهواري و هما صناع العمل الرئيسين و أصحاب حقوقه بناء على تسجيله باسمائهم في جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية منذ عام 2011 و هي الجهة المنوط بها توثيق الأعمال الفنية لأصحابها نعلن ان كل ما أثير علي مواقع فيها يخص الاستعداد لتحضير جزء ثان من العمل أمر عار من الصحة تماماً و غير دقيق و أننا (المؤلف و المخرج ) لم نلتقي أيه اتصال من أي جهة انتاجية بخصوص عمل جزء ثان و لا يمتلك أحد حتي شركة الإنتاج الموقرة، التي قامت بإنتاج الجزء الأول حق عمل جزء ثان إلا بعد الرجوع لأصحاب الحقوق الأصليين (المؤلف و المخرج) لعدم التعرض للمساءلة القانونية وفقاً للعقود المبرمة بيننا التي لا تتضمن الاتفاق علي عمل جزء ثان للعمل في أي من بنودها.

كان موقع صدى البلد نشر خبرا صباح اليوم الاثنين نقلا عن مصدر من فريق العمل نفى فيه الاستعداد لتصوير جزء جديد من المسلسل وهو ما اكده بيان مؤلف ومخرج المسلسل.