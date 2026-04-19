في ذكرى رحيله.. قصة وفاة أشقاء صلاح السعدني الأربعة بعد ولادتهم

يوافق اليوم الأحد 19 أبريل، الذكرى الثانية لرحيل الفنان صلاح السعدني، الذي ولد في 23 أكتوبر عام 1943، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2024، عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

حياة صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني في أكتوبر ورحل عن عمر ناهز 81 عاما، وقدم العديد من الأدوار البارزة في الدراما، ومنها مسلسل “أرابيسك” و"ليالي الحلمية"، واختتمت اعماله بمسلسل “القاصرات” عام 2013.

حصل الفنان صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح.

أعمال صلاح السعدني

من أهم أعماله المسرحية "الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو، زهرة الصبار"، وفى التليفزيون نذكر على سبيل المثال لا حصر " الساقية، الضحية، أرابيسك، خان الخليلى، أبناء الأعزاء شكرا، ليالى الحلمية، أبناء العطش، حارة الزعفران، سفر الأحلام"، وفى السينما نذكر من أعماله " طائر الليل الحزين، ملف فى الآداب، فوزية البرجوازية، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، الأرض، لعدم كفاية الأدلة، مهمة صعبة جدا، الموظفون فى الأرض، الرصاصة لاتزال في جيبي، أغنية على الممر" وغيرهم.

وفاة أشقاء صلاح السعدني

عاني صلاح السعدني من تجربة الزواج المبكر لوالدته فقد تزوجت وهي في الثانية عشرة من عمرها ما تسبب في وفاة 4 من اخوته نظرا لقلة خبرتها في تربية الأطفال بسبب الزواج المبكر.

وفي حديث صحفي قديم للفنان صلاح السعدني، كشف عن هذا الامر فقال: (لإيماني الشديد أن الفن ما هو إلا تجسيد للواقع وافقت علي الاشتراك في بطولة مسلسل القاصرات بلا تردد لاسيما أن والدتي نفسها كانت تحكي لي عن معاناتها بسبب زواجها وهي طفلة حيث لم تكن تعرف شيئا عن الزواج بل كان كل ما يشغلها آنذاك هو اللعب والمرح وقد تحملت المسئولية في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تنحصر كل احلامها في شراء لعبة تلهو بها.