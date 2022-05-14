تعرف على برنامج الأهلي اليوم قبل مواجهة وفاق سطيف

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج الفريق اليوم قبل مباراة وفاق سطيف، حيث تناول اللاعبون وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة بتوقيت القاهرة يتناول اللاعبون وجبة الغداء.



وفي الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يعقد موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين وفي السادسة مساءً يتناول اللاعبون وجبة خفيفة وفي السابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة يغادر الفريق فندق الإقامة متوجهاً إلى ملعب 5 يوليو الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام وفاق سطيف.



ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد فاز على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما باستاد الأهلي we السلام السبت الماضي.