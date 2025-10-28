قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
آية التيجي

أثار زوجان صينيان من مقاطعة قوانغدونغ دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما، حتى إن كثيرين ظنوا أنهما توأمان متماثلان وليس زوجين.

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

ويدعي الزوجان هو ليانغ كاييو وهي شيان شنغ، اشتهرا عبر الإنترنت بعد أن استغلا هذا التشابه اللافت في الترويج لمتجرهما الصغير للأعشاب التقليدية بمدينة دونغقوان.


من صدفة إلى شهرة واسعة

وفي البداية، لم تدرك ليانغ مدى التشابه بينها وبين زوجها، لكن مع مرور الوقت والعيش المشترك في العمل والمنزل والطعام، لاحظت أن ملامحهما أصبحت متقاربة للغاية.

وقالت ليانغ إن الفكرة بدأت بمحض صدفة، لكنها تحولت إلى وسيلة ترويج ناجحة لعلامتهما التجارية، بعدما قررا توظيف التشابه في إنشاء محتوى مرئي طريف وجاذب للانتباه.

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

محتوى متطابق يثير الإعجاب والسخرية

وبدأ الزوجان في نشر مقاطع فيديو على منصة Douyin (النسخة الصينية من تيك توك) يظهران فيها بملابس متطابقة وحركات متزامنة، مما جعل الناس يظنون أنهما توأمان. ومع ازدياد شهرتهم، أصبحا من الوجوه المعروفة على الإنترنت في الصين.

وقالت ليانغ إن زوجها، الذي كان خجولًا في البداية، تقبّل الفكرة تدريجيًا وشارك في التصوير، بل وصل الأمر إلى أنه ارتدى أحيانًا ملابس نسائية من أجل التسويق وزيادة التفاعل على المقاطع، وفقًا لما ذكره موقع Oddity Central.

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

تعليقات ساخرة وردود فعل واسعة

ولاقى الزوجان تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انهالت التعليقات الطريفة من المستخدمين الذين تساءلوا:

"هل أنتما توأمان فعلًا؟"

“اذهبا لاختبار الحمض النووي!”

وبينما أعرب آخرون عن إعجابهم بالشبه المدهش بينهما، قائلين إن التطابق وصل حتى إلى ثَنيَّة الذقن وحركات الوجه.

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

من محليّة إلى شهرة رقمية

واليوم، أصبح الزوجان مثالًا على قوة التسويق بالمحتوى الطريف في العصر الرقمي، حيث حول الاثنان تشابههما الفريد إلى علامة تجارية ناجحة ووسيلة فعالة لجذب العملاء والتفاعل عبر المنصات.

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
