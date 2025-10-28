محافظ القاهرة: نشر أعلام الدول المشتركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على كافة المسارات

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطة موسعة لتجميل ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المؤدية للمتحف، بداية من مطار القاهرة، مرورًا بطريق العروبة وصلاح سالم، والطريق الدائري، وطريق الكورنيش، مع نشر أعلام الدول المشتركة في حفل الافتتاح على كافة المسارات.



وصرح محافظ القاهرة بأنه يتم متابعة الطرق المؤدية للمتحف بدقة لضمان الظهور بالمظهر اللائق أمام الوفود القادمة من داخل وخارج مصر، مؤكدًا حرص المحافظة على إظهار الوجه الحضاري للعاصمة وإبراز الهوية البصرية للقاهرة بالطريق الدائرى بما يعكس عظمتها وتاريخها العريق.