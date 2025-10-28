فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

منذ عام 2019 توقفت فورد عن إنتاج توروس في الولايات المتحدة، لكن استمرت في انتاجها في أسواق أخرى مثل الصين والشرق الأوسط، وفي عام 2022 تم طرح فورد توروس كنسخة معدلة من سيارة مونديو الصينية.

كما حصلت فورد توروس العام الماضي على تحديثات مهمة شملت إضافة منظومة هجينة جديدة، واليوم تكشف فورد عن أول لمحة رسمية للجيل الجديد كليا من توروس الجديدة كليا.

ونشرت فورد الصور التشويقية الأولي للسيارة السيدان الجديدة الموجهة لأسواق الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والعراق ولبنان والأردن.

التصميم الخارجي للسيارة فورد توروس 2026 الجيل الجديد كليا، نال تحسينات واضحة مع واجهات أمامية وخلفية جديدة، ومصابيح محدثة، وعجلات بتصميم جديد يمنح السيارة مظهر أكثر أناقة وحداثة.

أما المقصورة الداخلية فستشهد تغييرات كبيرة وصفت بأنها جوهرية، تشمل مواد جديدة للأبواب والمقاعد، وتصميم محدث للكونسول الوسطي، بالإضافة إلى شاشة وسطية ضخمة بقياس 13.2 إنش، وهي الأكبر في فئتها، هذه الشاشة تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يتوفر نظام كاميرات بزاوية 360 درجة لجميع الفئات.

سيستمر الجيل الجديد من توروس 2026 الجيل الجديد كليا، بنفس خيارات المحركات الحالية دون تغيير، الخيار الأول هو محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 239 حصان وعزم دوران 382 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، أما الخيار الثاني فهو النظام الهجين الجديد سعة 1.5 لتر بقوة إجمالية تبلغ 185 حصان.

لم تكشف فورد بعد عن تفاصيل إضافية تخص توروس الجديدة، لكن من المتوقع أن يتم الكشف الكامل عنها خلال الأشهر المقبلة قبل طرحها رسميا في أسواق الشرق الأوسط العام القادم.