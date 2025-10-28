"التعريف بحقوق العمال وضوابط قانون العمل الجديد" في ندوة لمديرية العمل بجامعة سيناء

نظّمت مديرية العمل برئاسة الدكتور أيمن شعبان، مدير المديرية، ندوة تثقيفية لخدمات العمالة بقسم علاقات العمل بمكتب عمل القنطرة شرق، وذلك بمقر جامعة سيناء.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الوعي العمالي وتعزيز الثقافة القانونية لدى العاملين.

استهدفت الندوة التعريف بأبرز مستجدات قانون العمل الجديد، وما تضمنه من مواد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتكفل حماية الحقوق وتحقيق بيئة عمل مستقرة ومنتجة.

وتناولت عددًا من المحاور الأساسية، من بينها حقوق المرأة العاملة، وضوابط الإجازات والاستقالة، وآليات التسوية الودية للمنازعات العمالية، إلى جانب استعراض لأهم التعديلات القانونية المرتبطة بتطورات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

أدار الندوة وقدم المحاضرات جمال خليل، مدير مكتب عمل القنطرة شرق، محمد أنور، مدير مكتب عمل الأبطال، حيث قدّما عرضًا شاملًا حول الأطر القانونية المنظمة لعلاقات العمل، مؤكدين أن الوعي بالقانون يمثل الضمانة الأساسية لصون الحقوق وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل.

جاءت الندوة في سياق حرص المديرية على التواصل المباشر مع العاملين والطلاب والخريجين، لتعريفهم بأهم مستجدات قانون العمل الجديد وما يتضمنه من ضمانات ومزايا لحماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار داخل بيئة العمل.