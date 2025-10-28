خلال تجمع دولي.. رئيس القابضة للمطارات: نحلم في مصر بمدينة المطار المتكامل تجاري وترفيهي

شارك المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان «تشكيل مستقبل السفر الجوي: منظور عالمي للمطارات».

وقد انعقدت الجلسة على هامش الاجتماع السنوي والجمعية العامة والمعرض العالمي لـ المجلس الدولي للمطارات ACI WAGA 2025 بمدينة تورونتو بكندا، لتجمع نخبة من قيادات المطارات على مستوى العالم لمناقشة الاتجاهات المستقبلية لصناعة الطيران والتحديات التي تواجه المطارات في ظل التحول السريع الذي يشهده القطاع.

أدار الجلسة كيفن بيرك، رئيس المجلس الدولي للمطارات – أمريكا الشمالية (ACI-NA)، والتي تضمنت كل من أرماندو برونيني، الرئيس التنفيذي لمطارات ميلانو، وأولوبونمي كوكو، الرئيس التنفيذي لهيئة المطارات الفيدرالية النيجيرية (FAAN)، وسيندي نيكل، مديرة مطارات مقاطعة ساكرامنتو بالولايات المتحدة الأمريكية، وخوان خوسيه سالمون، الرئيس التنفيذي لـ (Lima Airport Partners)، وهي الشركة المسؤولة عن مطار ليما في بيرو، إلى جانب المهندس أيمن عرب ممثلاً عن مطارات مصر.

بدأت الجلسة بكلمة من جاستن إرباتشي، رئيس المجلس الدولي للمطارات (ACI World)، متحدثاً عن الوضع الحالي والاتجاهات المستقبلية للمطارات وأبرز التحديات التي تواجه المطارات اليوم.

وخلال الجلسة، أشار المهندس أيمن عرب الي أن القارة الأفريقية تشهد حالياً نمواً ملحوظاً في قطاع الطيران بمعدل 9% — وهو الأسرع في العالم —وتحقق المطارات المصرية أعلى حركة مرور في القارة، مؤكداً على أن النمو وحده لا يكفي والأهم أن يُحوِّل هذا النمو حياة الناس، ويفتح الفرص، ويخلق قيمة دائمة للجيل القادم.

وأضاف أنه لمجاراة وتيرة النمو المتسارعة في حركة الطيران في افريقيا لابد من تضافر ثلاثة عناصر أساسية تعمل كأبعاد لرؤية واحدة ونظام متكامل، وهي: البنية التحتية، وشبكات الربط، والأطر التنظيمية، حيث توفر البنية التحتية الأساس الصلب عبر المطارات الحديثة والخدمات اللوجستية الفعالة، بينما تمنح شبكات الربط تلك البنية التحتية معناها ونطاق وصولها من خلال ربط الأسواق وتسهيل التجارة بين الدول الإفريقية. أما الاطر التنظيمية، فتوفر الاستقرار والثقة وتجذب الاستثمار من خلال لوائح واضحة وجاذبة. وشدد على أن هذه العناصر لا يمكن أن تعمل بمعزل عن بعضها، إذ لا يمكن للبنية التحتية أن تعمل دون شبكات ربط أو شبكات الربط دون أطر تنظيمية. وأضاف أن مصر تنفذ هذا النموذج بالفعل.

وأشار رئيس القابضة للمطارات أن مستقبل المطارات يتمثل في النظر إليها ليس فقط كبوابات للسفر، بل كمحركات اقتصادية للتنمية المترابطة والمستدامة، وأننا في القابضة للمطارات نحلم بتطوير "مدينة المطار المتكاملة (Airport City)"، حيث يكون المطار أكثر من مجرد مكان تبدأ وتنتهي فيه الرحلات، بل مقصد يتضمن خدمات تجارية وترفيهية ولوجستية وتكنولوجية وسياحية.

وتعكس مشاركة المهندس أيمن عرب في هذه الجلسة الدولية الدور الريادي للطيران المدني المصري في دعم صناعة الطيران العالمية، وتمثيل القارة الإفريقية بفاعلية في المحافل الدولية، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل المطارات على مستوى العالم.

