قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة كبرى .. أزمة نقص بنج الأسنان في السوق المحلي «مُفتعلة» | تفاصيل
قبل زيارة ترامب لـ «سول».. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باتجاه البحر
غدًا .. محمود ناجي حكماً لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز
البحث عن الكنز| حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر
لمن ضاق به الحال.. ردد دعاء النبي لفك الكرب وتفريج الهموم
ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته
إصدار عُملات تذكارية «ذهب وفضة» بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
ناقد رياضي: الأهلي خلّص مع محمد حمدي للانضمام للفريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز
نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة شرب لاعبي الفريق لـ «الشيشة»
الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال تجمع دولي.. رئيس القابضة للمطارات: نحلم في مصر بمدينة المطار المتكامل تجاري وترفيهي

رئيس القابضة للمطارات
رئيس القابضة للمطارات
نورهان خفاجي

شارك المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان «تشكيل مستقبل السفر الجوي: منظور عالمي للمطارات».

وقد انعقدت الجلسة على هامش الاجتماع السنوي والجمعية العامة والمعرض العالمي لـ المجلس الدولي للمطارات ACI WAGA 2025 بمدينة تورونتو بكندا، لتجمع نخبة من قيادات المطارات على مستوى العالم لمناقشة الاتجاهات المستقبلية لصناعة الطيران والتحديات التي تواجه المطارات في ظل التحول السريع الذي يشهده القطاع.

أدار الجلسة كيفن بيرك، رئيس المجلس الدولي للمطارات – أمريكا الشمالية (ACI-NA)، والتي تضمنت كل من أرماندو برونيني، الرئيس التنفيذي لمطارات ميلانو، وأولوبونمي كوكو، الرئيس التنفيذي لهيئة المطارات الفيدرالية النيجيرية (FAAN)، وسيندي نيكل، مديرة مطارات مقاطعة ساكرامنتو بالولايات المتحدة الأمريكية، وخوان خوسيه سالمون، الرئيس التنفيذي لـ (Lima Airport Partners)، وهي الشركة المسؤولة عن مطار ليما في بيرو، إلى جانب المهندس أيمن عرب ممثلاً عن مطارات مصر.

بدأت الجلسة بكلمة من جاستن إرباتشي، رئيس المجلس الدولي للمطارات (ACI World)، متحدثاً عن  الوضع الحالي والاتجاهات المستقبلية للمطارات وأبرز التحديات التي تواجه المطارات اليوم.

وخلال الجلسة، أشار المهندس أيمن عرب الي أن القارة الأفريقية تشهد حالياً نمواً ملحوظاً في قطاع الطيران بمعدل 9% — وهو الأسرع في العالم —وتحقق المطارات المصرية أعلى حركة مرور في القارة، مؤكداً على أن النمو وحده لا يكفي والأهم أن يُحوِّل هذا النمو حياة الناس، ويفتح الفرص، ويخلق قيمة دائمة للجيل القادم.

وأضاف أنه لمجاراة وتيرة النمو المتسارعة في حركة الطيران في افريقيا لابد من تضافر ثلاثة عناصر أساسية تعمل كأبعاد لرؤية واحدة ونظام متكامل، وهي: البنية التحتية، وشبكات الربط، والأطر التنظيمية، حيث توفر البنية التحتية الأساس الصلب عبر المطارات الحديثة والخدمات اللوجستية الفعالة، بينما تمنح شبكات الربط تلك البنية التحتية معناها ونطاق وصولها من خلال ربط الأسواق وتسهيل التجارة بين الدول الإفريقية. أما الاطر التنظيمية، فتوفر الاستقرار والثقة وتجذب الاستثمار من خلال لوائح واضحة وجاذبة. وشدد على أن هذه العناصر لا يمكن أن تعمل بمعزل عن بعضها، إذ لا يمكن للبنية التحتية أن تعمل دون شبكات ربط أو شبكات الربط دون أطر تنظيمية. وأضاف أن مصر تنفذ هذا النموذج بالفعل.

وأشار رئيس القابضة للمطارات أن مستقبل المطارات يتمثل في النظر إليها ليس فقط كبوابات للسفر، بل كمحركات اقتصادية للتنمية المترابطة والمستدامة، وأننا في القابضة للمطارات نحلم بتطوير "مدينة المطار المتكاملة (Airport City)"، حيث يكون المطار أكثر من مجرد مكان تبدأ وتنتهي فيه الرحلات، بل مقصد يتضمن خدمات تجارية وترفيهية ولوجستية وتكنولوجية وسياحية.

وتعكس مشاركة المهندس أيمن عرب في هذه الجلسة الدولية الدور الريادي للطيران المدني المصري في دعم صناعة الطيران العالمية، وتمثيل القارة الإفريقية بفاعلية في المحافل الدولية، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل المطارات على مستوى العالم.
 

أيمن عرب المجلس الدولي للمطارات ACI WAGA 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

الفضة

الفضة تتراجع محليًا وعالميًا وسط صعود الدولار وتزايد التفاؤل التجاري… وترقّب لقرارات الفيدرالي

الدولار

رسميا الآن.. تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

أحمد كجوك

وزير المالية: خفض الدين العام إلى مستويات آمنة وتوسيع قاعدة التمويل المحلي

بالصور

الصين تشعل حرب المعادن النادرة.. وأوروبا على حافة أزمة صناعة السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

فورد توروس
فورد توروس
فورد توروس

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد