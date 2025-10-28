قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: نشر أعلام الدول المشتركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على كافة المسارات
واشنطن ترفض توغلا بريا جديدا للجيش الإسرائيلي في غزة
محمد سامي يتراجع عن قرار الاعتزال: ماقلتش إني بطلت الشغلانة
بعد شكوى الأهلي.. كاف يتمسك بإيقاف جراديشار مباراتين
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد
أسعار البيض تواصل الهبوط.. ومنتجي الدواجن: سيصل سعر الكرتونة لأقل من 100 جنيه
موعد الافتتاح أمام الجمهور وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
الرئيس الكرواتي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ
لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
أخبار البلد

أسعار البيض تواصل الهبوط.. ومنتجي الدواجن: سيصل سعر الكرتونة لأقل من 100 جنيه

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

تشهد أسعار البيض بالأسواق انخفاضا ملحوظا فتتراوح سعر الكرتونة حاليا من 135 ل 140 جنيهًا،  مع التوقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة نتيجة دخول دورات جديدة وبالتالى زيادة المعروض .

أسباب انخفاض أسعار البيض 

وكشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسباب انخفاض أسعار البيض خلال الأيام القليلة الماضية حيث تتراوح الكرتونة حاليا بالأسواق من 135 ل 140 جنيهًا بعدما كانت تتراوح منذ أسابيع قليلة من 160 ل 165 جنيهًا،  قائلا :" انتاج الدورات الجديدة الذى ظهر  مؤخرا أدى إلي زيادة المعروض أمام المواطنين وبالتالى انخفضت أسعاره" .

وتوقع "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، انخفاض قادم فى أسعار كرتونة البيض ليقل سعرها إلي أقل من 100 جنيهًا،  حيث من المنتظر دخول إنتاج كبير من دورات جديدة إلي الأسواق .

وطالب "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" بضرورة دعم مربي الدواجن ومنتجي البيض للحفاظ على تلك الصناعة والتى استطاعنا فيها تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها ، كما يتم تصديرهم إلي الخارج .

سلعة غير قابلة للتخزين 

وأشار إلي أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين وبالتالى تخضع لسياسة العرض والطلب بالأسواق والبورصة، موضحًا أن  الزيادة في أسعار المحروقات سترفع التكلفة، ولكن هناك فرق بين التكلفة وسعر البيع، خصوصًا وأننا نتعامل مع منتجات خاضعة للعرض والطلب، مثل الدواجن الحية والبيض الطازج.

وبسؤاله عن الأعلاف أضاف أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربيين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوط في أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.

 

أسعار البيض اليوم 

ووتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 130 جملة لتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 

