محمد سامي يتراجع عن قرار الاعتزال: ماقلتش إني بطلت الشغلانة

أكد المخرج محمد سامي أنه عندما أعلن اعتزاله لم يكن يقصد الابتعاد النهائي عن المجال الفني، قائلاً: "لما قلت أنا قررت أعتزل، ماقلتش بطلت الشغلانة، لكن قصدت إني محتاج أتعلم حاجات كتير. لدرجة إن في كورس كنت عاوز آخده في اليابان، وحجزت فيه من عدة سنوات، وكل شوية بأجل السفر."



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "ولما قلت معنديش حاجة أقدر أقدّمها، كنت أقصد الدراما تحديدًا، لأني احترمت رأي الناقد الفني طارق الشناوي. رغم إنه هاجمني كتير، لكني بحبه وبقدّر رأيه، خصوصًا لما قال إن على محمد سامي إنه يراجع نفسه ومدرسته قبل ما الجمهور يتشبع من أسلوبه."



وردًا على سؤال الحديدي: "هل أجبر محمد سامي على الاعتزال؟"، أجاب سامي بالنفي القاطع قائلًا: "محصلش، ماينفعش حد يجبرني على حاجة. ممكن حد يتعرض لضغط يخليه يفكر في قرار، لكن محدش أجبرني."



وحول ما إذا كان أُجبر على السفر لبلد أخر ، قال سامي: "محصلش خالص. سمعت الكلام ده، بس أنا عمري ماشفت من البلد غير كل خير. بالعكس، اجتمعت مع بعض الجهات بعد الهوجة، ووجهوا لي انتقادات محترمة جدًا، بطريقة " إبني معانا " وقالولي: متبقاش ماشي في اتجاه وإحنا في اتجاه، إحنا محتاجين نطور الشارع مش ننشر السلبيات.بس"