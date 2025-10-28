زهقت.. محمد سامي يكشف مفاجأة عن قرار اعتزاله الإخراج

كشف المخرج محمد سامي، أسباب اعتزاله في نهاية شهر رمضان الماضي للمرة الأولى، قائلاً: "لما عملت مسلسل "نعمة الأفوكاتو" ونجح، قررت أعمل بعده مسلسل "إش إش" لمي عمر استكمالًا للنجاحات اللي حققناها في الموسم السابق، وكنت موقّع بالفعل على مسلسل "سيد الناس"."



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "لو كنت بفكر بقلبي ومشاعري، كنت عملت مسلسل (إش إش) واعتذرت عن (سيد الناس). أنا مش بكذب ولا بتهرب، لكن مستحيل أعتذر عن مسلسل لمي علشان أي عمل تاني، حتى لو كان بطله نجم كبير."



فقاطعته الحديدي قائلة: "ده علشان خاطر مي؟"، ليرد سامي: "طبعًا، قولا واحدًا، لو مصلحتها هتتعارض مع أي حد، فمصلحتها في المقام الأول."



فعادت الحديدي وسألته: "علشان هي مراتك وبتحبها ولا علشان ممثلة كويسة؟"، فأجاب: "الاثنين معًا."



ولفت سامي إلى أن تقديمه لعملين في موسم واحد كان من أكبر أخطائه، قائلاً: "أكبر غلطة عملتها في حقي إني قدمت (سيد الناس) و(إش إش) في نفس الوقت. تركيزي قل وتفكيري كان مشتت."



لتعقّب الحديدي: "لكن العملين نجحوا"، فرد سامي: "صحيح، الاتنين نجحوا، و(إش إش) أكتر، لكن لو كنت ركزت في (سيد الناس) لوحده، كنت هطلّع منه عشرة أضعاف اللي طلع، لأني بذلت فيه مجهود كبير، لكن تزامنه مع (إش إش) ظلمه شوية."



وردًا على سؤال الحديدي: "هل اعتزلت بسبب النقد والألفاظ اللي اتقال إنها مش مناسبة لبيوت الناس؟"، قال سامي: "(سيد الناس) مافيهوش ألفاظ خارجة، وبصراحة موضوع الألفاظ نسبي، وفيه أعمال اتقال فيها أكتر من كده بكتير."



واختتم قائلاً: "أنا اعتزلت لأني زهقت من الدوامة اللي مش بتخلص. كل سنة كنت بقول لنفسي هوقف مسلسلات وأركّز في السينما، خصوصًا إني مش عليا أقساط، وعجباني طريقة مروان حامد وطارق العريان في اختيار أعمالهم وتأنّيهم."