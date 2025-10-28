محمد سامي: مشتغلتش مساعد مخرج قبل كده.. وكان نفسي أشتغل مع طارق العريان

أجاب المخرج محمد سامي، في معرض رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي طرحته عليه: "لماذا أنت الأكثر جدلًا والأعلى سعرًا والأكثر مشاهدة؟"، قائلاً: "بالنسبة للأعلى سعرًا، فهذا رزق من الله سبحانه وتعالى، أما بالنسبة للجدل، فهناك أشخاص يتصرفون تصرفات معينة في بداية مشوارهم الفني أو يصرحون بتصريحات قد تثير حفيظة النقاد والجمهور، فيجدون أنفسهم داخل دائرة من الجدلية يصعب الخروج منها".



وأضاف سامي، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "أنا لم أعمل كمساعد مخرج من قبل"، لتقاطعه الحديدي قائلة: "يعني نطّيت على طول لمخرج؟"، ليرد: "مكنش عندي حظ أشتغل مساعد مخرج، ولما اشتغلت مخرج على طول كنت نفسي أعمل أفلام كرتون عن الحيوانات، ولسه ده حلمي، لكن الظروف وجهتني لمجال تاني".



وتابع: "كنت أتمنى أشتغل مساعد مخرج مع طارق العريان، وطلبت من أصدقاء يساعدوني في ده، لكن وقتها مكنش عنده فيلم جديد، وهو بطبعه مش بيقدم أعمال كتير ورا بعض، ولما جه وقت شغله كنت أنا خلاص بقيت مخرج".



وأضاف سامي: "وأنا صغير كنت بافتخر وأقول إني مشتغلتش مساعد مخرج، لكن لما كبرت فهمت إن ده كان سبب في أكبر مشاكلي، لأني اتعلمت وأنا مخرج. لو كنت اشتغلت مساعد مخرج، كنت هتعلم إزاي أتفادى المشاكل وإزاي ".



واختتم قائلًا: "في حاجات كتير لو كنت اشتغلت مساعد مخرج، كنت وأنا مخرج هكون أكثر حكمة ".