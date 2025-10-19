تأجيل طعن الفنانة عفاف شعيب على حكم براءة المخرج محمد سامى

اجلت محكمة النقض الطعن المقدم من الفنانة عفاف شعيب، على حكم محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ببراءة المخرج محمد سامي، من تهمة سبها وقذفها، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية، إلى الاربعاء المقبل .



وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف أكتوبر، قبول الاستئناف المقدم من محمد سامى على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وقدم المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، طلبا لهيئة المحكمة، بتأييد حكم محكمة أول درجة وعدم الرأفة بالمتهم والنظر بعين الاعتبار لما لحق بالمدعية بالحق المدني من أضرار.