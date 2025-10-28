الحكومة: المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة تكلفتها 50 مليون جنيه

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تهتم بتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية وهناك مجهودات مبذولة تطوير الشوارع وواجهات المباني والمحلات .



وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نسعى لتطوير القاهرة التاريخية مع الحفاظ على التراث التاريخي للمنطقة ".



وتابع محمد الحمصاني :" على مدار سنوات طويلة لم تشهد منطقة العتبة تطوير يليق بتاريخيها والدولة قررت التدخل ورفع كفاءة وتطوير العتبة وسوق العتبة التاريخي ".

وأكمل محمدج الحمصاني :" تطوير المرحلة الاولى من سوق العتبة التاريخي تكلفتها 50 مليون جنيه وعملية التطوير شملت تطوير واجهات المحلات والعمارات ".



ولفت محمد الحمصاني :" نراعي في عملية التطوير التنسيق الحضاري وتوفير اماكن ملائمة للبائعين في منطقة العتبة "، مضيفا:" مؤخرا رئيس الوزراء افتتح حديقة الازبكية وتم توفير اماكن مخصصة للبائعين المتواجدين على سور الأزبكية ".

