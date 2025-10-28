قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور

مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بدأت أعمال تسكين الباعة الذين تم حصرهم بسوق العتبة المطور الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بحضور وزيرة التنمية المحلية والبالغ عددهم ٤٧٣ بائع .

وأضاف محافظ القاهرة أن تطوير سوق العتبة يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الأسواق التاريخية والعشوائية وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية ، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تمت وفقًا للنموذج الذي أقرته وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، وكذلك الباعة وأصحاب المحال الكائنة في تلك الشوارع بالمنطقة، مضيفا أن أعمال تطوير هذه المنطقة تعد نموذجاً يمكن تطبيقه في شوارع أخرى بالمنطقة.

