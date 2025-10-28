قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

“العتبة” كما لم ترها من قبل| مصر تُطوِر أقدم الأسواق الشعبية.. وأعمال ضخمة بـ 50 مليون جنيه

العتبة كما لم تراها من قبل
العتبة كما لم تراها من قبل
خاص صدى البلد

تحت إشراف من منظمة الهابيتات والأمم المتحدة، أعلنت الحكومة عن إنهاء أعمال تطوير وافتتاح سوق العتبة الشهير بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه.

جاء ذلك بعد أعمال جبارة شهدها أقدم وأشهر سوق شعبي في مصر، شملت تنفيذ شبكات المرافق بنسبة 100%، وأيضا تحسين واجهات 105محلات وترميم ورفع كفاءة 4 عقارات ذات طراز معماري متميز وتجديد 11عقارًا مطلًا على السوق، بجانب تطوير 3 شوارع رئيسية بإجمالي أطوال 321 مترًا.

أجواء احتفالية تعكس روح التطوير وعبق التاريخ

وفي أجواء احتفالية تعكس روح التطوير وعبق التاريخ، حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، على افتتاح مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، بعد اكتمال أعمال تطويرها وإعادة تأهيلها، في إطار خطة الدولة لتحديث الأسواق العشوائية والحفاظ على المناطق التراثية ذات الطابع المميز.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إحياء المناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق العشوائية، وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية منظمة تواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المميز للمنطقة.

فيما أوضحت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن المشروع يستهدف تهيئة بيئة تجارية آمنة وحضارية تدعم دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن رفع القيمة الاقتصادية والاستثمارية لوسط القاهرة، بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030"، وتحسين جودة الحياة في قلب القاهرة.

المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه

ولفتت د. منال عوض، إلى أن المشروع تم تنفيذه من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه بخلاف تكلفة أعمال المرافق، بتمويل من الوزارة، مع مراعاة الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه خلال تنفيذ مشروع التطوير، تم التنسيق الكامل مع التجار وأصحاب المحلات وممثلي المستفيدين للوصول إلى تصميمات تراعي متطلباتهم وتوفر بيئة عمل منظمة وآمنة، مع الحفاظ على الهوية التاريخية للمكان.

وأضافت د. منال عوض، أن المشروع يستفيد منه 473 من المستفيدين، لتعد سوق العتبة بعد تطويرها نموذجًا حضاريًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويعيد الحياة إلى أحد رموز القاهرة التجارية العريقة، ويجسد رؤية الدولة نحو مدن أكثر تنظيمًا وحضارية.

تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”

 وأوضح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لرئيس مجلس الوزراء، أن أعمال التطوير تمت وفقًا للنموذج الذي أقرته وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، وكذلك الباعة وأصحاب المحال الكائنة في تلك الشوارع بالمنطقة، مضيفا أن أعمال تطوير هذه المنطقة تعد نموذجاً يمكن تطبيقه في شوارع أخرى بالمنطقة.

وعقب الافتتاح، قدم د. سعيد عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية المشرف على المشروع، عرضا تفصيليا حول المشروع ومراحله المختلفة وأبرز مكوناته، في مشهد يعكس تكامل مؤسسات الدولة لإنجاز مشروع يعيد إلى قلب العاصمة بريقه التاريخي في ثوب حضاري معاصر.

تطوير 3 شوارع و120 عقارا ومحلا ضمن المشروع 

وأوضح د. سعيد عبد الخالق، أن مشروع التطوير شمل ثلاثة شوارع رئيسية بإجمالي أطوال 321 مترًا، مع مراعاة ترك ممر رئيسي بعرض 4 أمتار لتيسير حركة سيارات الطوارئ والمشاة، كما تم تحسين واجهات 105 محلات تجارية، وترميم ورفع كفاءة 4 عقارات ذات طراز معماري متميز، وتجديد 11 عقارًا مطلًا على السوق.

كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بنسبة 100%، وتشمل الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير بنسبة 100%، والتي تضمنت رصف الأرضيات بالإنترلوك، وتركيب مظلات مقاومة للحريق تسمح بالإضاءة الطبيعية، وإضاءة حديثة تبرز الطابع الجمالي للمكان، وتصميم واجهات ويافطات المحلات بخامات عالية الجودة مثل: الكلادينج والسيمنت بورد، ودهان الأبواب، وتوريد الطاولات المخصصة للباعة، وتركيب منظومة متكاملة لكاميرات المراقبة؛ لتعزيز الأمن والسلامة داخل السوق.

وتجول رئيس مجلس الوزراء في أرجاء المشروع؛ للاطمئنان على مستوى جودة الأعمال التي تم تنفيذها بمشروع التطوير، وفي غضون ذلك التقى عددا من الباعة الجائلين، حيث قال أحد الباعة: “مكناش نحلم بحاجة زي كده .. ونشكر سيادة الرئيس وجميع المسئولين في الحكومة على الأعمال اللي تمت “، كما قال بائع آخر: ”لدينا الآن مكان مستقر، دون اللجوء للفرار منه كما كان يحدث من قبل”، وقبل أن يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، طالب الباعة بالحفاظ على الإنجاز الذي تحقق، قائلا: "أنتم أهم عامل في مسألة الحفاظ على المشروع، وأنتم المستفيدون منه فحافظوا عليه".

العتبة تطوير سوق العتبة سوق العتبة افتتاح العتبة الأسواق الشعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

موسكو: الأوروبيون يحضرون لحرب كبيرة لعزل روسيا في القطب الشمالي

أرشيفية

وزارة الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي..نهج الوسطية والإصلاح الفكري

السودان

مجلس السيادة السوداني: تراجع الجيش في القتال بالفاشر يدعونا جميعا للتماسك

بالصور

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد