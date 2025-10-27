قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو
بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا
حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية
تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟
ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو
حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
زلزال شديد بقوة 6.1 ريختر يضرب غرب تركيا.. والبحوث الفلكية تطمئن المصريين
تحقيقات وملفات

المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفل بعودة مجد الحضارة في يوم إجازة وطنية وتاريخ ثقافي يسطع من قلب الجيزة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أحمد العيسوي

تترقب الأنظار من مختلف أنحاء العالم الحدث الثقافي الأبرز في القرن الحادي والعشرين، الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يمثل ذروة الإنجازات الحضارية لمصر الحديثة، ومشروعًا وطنيًا طال انتظاره لسنوات.
فمع حلول السبت 1 نوفمبر 2025، تشهد مصر لحظة فارقة في تاريخها الثقافي، حيث يُفتح أعظم صرح أثري في العالم أمام الزوار والباحثين، جامعًا بين أصالة التاريخ وروعة الحاضر، ليعيد رسم ملامح مصر كمركز للحضارة والهوية الإنسانية.

وفي إطار هذا الحدث العظيم، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الافتتاح إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع مؤسسات الدولة، العامة والخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على جعل هذا اليوم عيدًا وطنيًا يحتفي فيه المصريون بمجد أجدادهم وبإنجاز دولتهم الحديثة.

إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن مجلس الوزراء المصري أن يوم السبت 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام.

وجاء القرار بعد اجتماع عقده الرئيس السيسي لمتابعة الاستعدادات النهائية للاحتفالية الكبرى، التي ستكون بمثابة عرض عالمي يجمع بين العراقة والحداثة، ويؤكد للعالم أن مصر لا تزال منارة للثقافة والتراث الإنساني.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير العمل محمد جبران أن الإجازة تشمل أيضًا العاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2003، مشيرًا إلى أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، على أن يُمنح العامل أجرًا مضاعفًا أو يومًا بديلًا.

وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي حرصت على أن يشارك جميع المصريين في الاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي يُعيد لمصر مكانتها الثقافية والحضارية عالميًا.

موعد الافتتاح الرسمي وجدول الاحتفالات

بحسب تصريحات رسمية، يفتتح المتحف المصري الكبير رسميًا يوم السبت 1 نوفمبر 2025، في احتفالية كبرى تمتد على مدار ثلاثة أيام، بحضور رؤساء دول ووفود دولية بارزة، إلى جانب شخصيات عالمية من مجالات الثقافة والفن والآثار.

أما افتتاح المتحف للجمهور العام فسيكون اعتبارًا من الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، ليتاح للمصريين والسائحين معًا اكتشاف الكنوز الفرعونية في ثوبها الجديد، داخل أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم.

رؤية الدكتور ممدوح المصري.. المتحف ذروة الإنجازات الثقافية
قال الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، في تصريح خاص حول الحدث التاريخي المرتقب والمتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، إن هذا الحدث يمثل ذروة الإنجازات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط على مستوى مصر، بل على مستوى العالم أجمع، لما يحمله من رسائل رمزية وإنسانية وتاريخية عميقة، تؤكد أن مصر لا تزال مهد الحضارات وقلب التاريخ الإنساني النابض.

وأكد الدكتور المصري أن افتتاح المتحف المصري الكبير في هذا التوقيت الذي يتزامن مع الذكرى الـ103 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، ليس مجرد تدشين صرح أثري جديد، بل هو تجديد للعهد مع التاريخ، وإعادة تقديم الحضارة المصرية القديمة بعيون العصر الحديث، مشيرًا إلى أن هذا المتحف يجمع بين عبقرية الماضي وروعة التكنولوجيا المعاصرة في تجربة ثقافية وسياحية فريدة.

تحليل الافتتاح ودلالاته الحضارية

وأوضح الدكتور ممدوح المصري أن الافتتاح الرسمي للمتحف الكبير، وما يتضمنه من عرض كامل لمجموعة الملك توت عنخ آمون، يمثل نقلة نوعية في مفهوم العرض المتحفي عالميًا. فالمتحف لا يكتفي بعرض القطع الأثرية، بل يقدم سردًا بصريًا ودراميًا لتاريخ الملك منذ ميلاده وحتى وفاته، في مشهد يعيد إحياء روح مصر القديمة بأسلوب عصري يدمج بين التراث، والفن، والتقنيات الرقمية المتقدمة.

وأشار إلى أن موقع المتحف الفريد بجوار أهرامات الجيزة يمنحه بعدًا بصريًا وتاريخيًا استثنائيًا، فالمتحف والأهرامات يمثلان معًا جسرًا حضاريًا بين الماضي والمستقبل. كما أن الربط بينهما عبر ممشى أثري بطول 2.5 كيلومتر يُعد تصميمًا يحمل في طياته رؤية فلسفية عميقة تعكس رحلة الإنسان المصري نحو الخلود.

الأبعاد الثقافية والسياحية والاقتصادية

وفي تحليله للجانب التنموي والاقتصادي، أكد الدكتور ممدوح المصري أن هذا المشروع العملاق سيساهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للسياحة الثقافية، لافتًا إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى للعرض الأثري، بل هو مؤسسة ثقافية متكاملة تضم قاعات عرض، وسينما، ومركز مؤتمرات، ومتحفًا للأطفال، ومناطق ترفيهية وتجارية، ما يجعله منظومة اقتصادية وثقافية مستدامة تعزز من مكانة مصر عالميًا وتدعم خططها لزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

وأضاف أن التعاون المصري الياباني في تنفيذ المشروع وتطويره يعكس قيمة الدبلوماسية الثقافية التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشاركة هيئة "جايكا" اليابانية في التمويل وتدريب الكوادر المصرية على أحدث تقنيات الترميم والنقل يعكس احترام العالم لمكانة مصر الثقافية والحضارية.

مراكب الشمس.. رمز الخلود وتجسيد العقيدة

وفي حديثه عن مراكب خوفو داخل المتحف الكبير، قال الدكتور ممدوح المصري إن عرض مركبي الشمس جنبًا إلى جنب لأول مرة في التاريخ هو إنجاز أثري وروحي عظيم، حيث تمثل المراكب في العقيدة المصرية القديمة رمزًا للعبور إلى العالم الآخر ورحلة الإله رع عبر السماء.

وأوضح أن المتحف أعاد إحياء هذا الرمز القديم بتقنيات حديثة تتيح للزائر رؤية مراحل الترميم وإعادة التجميع أمام عينيه، مما يمنح التجربة طابعًا تفاعليًا وتعليميًا فريدًا. وأشار إلى أن تصميم القاعة بثلاثة مستويات يتيح للزائر التفاعل مع الأثر من زوايا مختلفة، وكأنه يشارك في رحلة الشمس الأبدية.

واجبات الافتتاح على مصر ومستقبل المتحف

وشدد الدكتور ممدوح المصري على أن هذا الحدث التاريخي يضع على عاتق الدولة المصرية مسؤولية ثقافية كبرى، تتمثل في الحفاظ على هذا الصرح، واستثماره علميًا وثقافيًا وسياحيًا بأقصى طاقة ممكنة. كما دعا إلى تعزيز برامج التوعية والزيارات التعليمية لطلاب المدارس والجامعات، حتى يظل المتحف منارةً للهوية الوطنية ومصدر فخر للأجيال القادمة.

وأكد أن الافتتاح المنتظر للمتحف المصري الكبير سيكون بمثابة إعادة كتابة للتاريخ المصري بلغة الحاضر، وسيجعل من مصر وجهة رئيسية لكل باحث ومحب للحضارة والإنسانية، قائلًا: "المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى للحجر، بل رسالة للعالم مفادها أن مصر ما زالت تصنع التاريخ، وتقدمه للعالم في أبهى صوره".

 

واختتم الدكتور ممدوح المصري حديثه قائلاً إن افتتاح المتحف المصري الكبير هو انتصار للثقافة المصرية ورسالة حضارية خالدة تُعلن أن مصر رغم مرور آلاف السنين لا تزال قادرة على الإبداع والتأثير وبناء الجسور بين الماضي والمستقبل.
فهو ليس فقط افتتاحًا لمتحف، بل ميلاد جديد لروح الحضارة المصرية القديمة في ثوب حديث يليق بعظمة هذا الوطن وتاريخه الممتد منذ فجر الإنسانية.

