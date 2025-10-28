قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يهاجم تسريب تقارير الحكام: منظومة غير أمينة
سوء تفاهم كاد يتحول إلى كارثة| هل أطلقت الشرطة الألمانية الرصاص على قوات جيشها؟.. فضيحة خلال مناورة عسكرية
زيلينسكي يهدد بتوسيع أوكرانيا لهجمات الطائرات المسيّرة على روسيا
تامر عبد الحميد: محمد السيد لم يقدم أي مردود يستحق هذه الضجة
أمريكا تتهم روسيا بالبدء في سباق تسلح نووي.. كيف ردت موسكو ؟
سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري
سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 28-10-2025
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد أطيب الكلمات من سنة النبي
إيهاب الكومي يكشف كواليس جديدة في أزمة عقوبة دونجا
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025
حليب بلا أبقار.. الزراعة الخلوية ثورة فى صناعة الألبان
دعاء النبي بعد التشهد الأخير.. ردد ليحفظك من 4 فتن
سوء تفاهم كاد يتحول إلى كارثة| هل أطلقت الشرطة الألمانية الرصاص على قوات جيشها؟.. فضيحة خلال مناورة عسكرية

في مشهد لم يكن متوقعًا وسط أجواء تدريبية اعتيادية، تحوّل أحد التدريبات الروتينية للجيش الألماني إلى حادث أمني حقيقي أثار الجدل في الأوساط العسكرية والسياسية الألمانية.
ففي مدينة إردينغ الواقعة بجنوب ولاية بافاريا، أطلق أحد عناصر الشرطة النار بالخطأ على جندي من الجيش الألماني أثناء تنفيذ مناورة واسعة النطاق تُعرف باسم “مارشال باور”، بعد أن تلقّت الشرطة بلاغًا من سكان المنطقة حول وجود “رجل مسلح”. لم يكن أحد يدرك حينها أن ذلك “الرجل المسلح” هو في الواقع جندي يشارك في التدريب العسكري.

تفاصيل الحادث.. بلاغ يقود إلى تبادل نار

بحسب ما أعلنته قيادة العمليات في الجيش الألماني (البوندسفير)، فإن الحادث بدأ عندما رصد بعض السكان تحركات لعناصر مسلحة في منطقة التدريب، فقاموا بإبلاغ الشرطة المحلية.
استجابت الشرطة بسرعة وأرسلت عدة وحدات أمنية مدعومة بطائرة مروحية إلى جنوب شرق مدينة إردينغ مساء الأربعاء، في محاولة للسيطرة على الوضع الذي بدا حينها وكأنه تهديد حقيقي.

غير أن المفاجأة كانت عندما وصل ضباط الشرطة إلى الموقع، فظنّوا أن المشهد أمامهم حقيقي وليس جزءًا من مناورة عسكرية. في المقابل، اعتقد الجنود المشاركون في التدريب أن الشرطة جزء من سيناريو التمرين، لتبدأ لحظات من الارتباك الميداني وسوء الفهم، انتهت بإطلاق نار متبادل.

ذخيرة تدريبية في مواجهة ذخيرة حقيقية

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن الجنود استخدموا ذخيرة تدريبية خلال التمرين، ظنًا منهم أن وصول الشرطة جزء من السيناريو التدريبي. لكن ضباط الشرطة الذين لم يكونوا على علم بالمناورة ردّوا باستخدام الذخيرة الحية، ما أدى إلى إصابة أحد الجنود بطلق ناري.
وقد تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأكد المتحدث باسم الجيش الألماني لاحقًا أن إصابته كانت طفيفة، وغادر المستشفى في اليوم نفسه بعد استقرار حالته الصحية.

الشرطة.. سوء تفاهم مؤسف

أصدرت الشرطة البافارية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن إطلاق النار جاء نتيجة سوء تفاهم في موقع الحادث، موضحة أن الشخص الذي كان يحمل السلاح هو بالفعل أحد أفراد الجيش الألماني المشاركين في المناورة العسكرية.
وأضاف البيان أن الشرطة الجنائية الألمانية فتحت تحقيقًا موسعًا بالتعاون مع ضباط من الجيش والشرطة المحلية لمعرفة ملابسات الحادث بدقة، وتقييم الإجراءات المتبعة لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

مناورات “مارشال باور”.. استعداد لهجوم محتمل

تأتي هذه التدريبات ضمن مناورات عسكرية واسعة أطلق عليها اسم “مارشال باور”، وهي واحدة من أكبر التدريبات المشتركة في جنوب ألمانيا خلال العام الجاري.
ويشارك في هذه المناورة نحو 500 جندي من الشرطة العسكرية الألمانية، إلى جانب مئات من عناصر الشرطة المدنية وخدمات الإطفاء والإسعاف.

وتهدف المناورات إلى محاكاة سيناريوهات واقعية لهجوم محتمل على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتدريب القوات الألمانية على التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة في حالات الطوارئ الوطنية.

وتُجرى التدريبات في 12 بلدة ومدينة بافارية شمال ميونيخ، من بينها مدينة إردينغ التي وقعت فيها الحادثة، في إطار خطة لتعزيز الجاهزية الدفاعية والاستجابة السريعة للأزمات.

ردود الفعل.. دعوات للمراجعة والتحقيق

أثار الحادث جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية في ألمانيا، حيث دعا عدد من الخبراء إلى مراجعة بروتوكولات التواصل بين الجيش والشرطة، خاصة في المناطق المدنية التي تشهد تدريبات مشتركة.
وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الألمانية أن التحقيقات ستشمل تحليل فشل قنوات التنسيق الميداني بين القوات الأمنية والجيش، لضمان عدم تكرار مثل هذا الخطأ مستقبلاً.

من جانبهم، أعرب عدد من النواب في البرلمان الألماني عن قلقهم من استخدام الذخيرة الحية في مناطق قريبة من التجمعات السكانية، مؤكدين على ضرورة رفع مستويات الأمان في التدريبات الميدانية.

حادث عابر أم إنذار لنظام التدريب؟

رغم أن الجندي المصاب تعافى وغادر المستشفى سريعًا، فإن الحادث أعاد طرح أسئلة جادة حول آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في ألمانيا، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في أوروبا.
ما حدث في إردينغ لم يكن مجرد “حادث عرضي”، بل جرس إنذار يدق ناقوس الخطر بشأن أهمية التخطيط المسبق والإخطار المتبادل بين الجهات الأمنية والعسكرية، خصوصًا عندما تُنفذ التدريبات في مناطق مأهولة.

ويبقى الدرس الأهم من الحادث أن الرصاصة التي أُطلقت بالخطأ قد تكون سببًا في إعادة صياغة قواعد التعاون بين مؤسسات الأمن والدفاع في ألمانيا، لضمان أن تبقى المناورات القادمة مجرد تدريبات.

