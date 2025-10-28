قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

حرب المسيرات تشعل المواجهة بين موسكو وكييف.. تصعيد غير محسوب يفتح باب الرسائل النووية والضغط الأوروبي على روسيا

هجوم بالمسيرات على روسيا
رنا أشرف

في ظل اشتعال أجواء الصراع بين موسكو وكييف، وتبدل موازين القوى على وقع التطورات الميدانية والسياسية المتلاحقة، تعيش الساحة الدولية حالة من القلق والترقب لما ستؤول إليه الأزمة الأوكرانية.

فمع تصاعد الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة وتزايد الاستهدافات داخل العمق الروسي، تتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.

 في وقت تسعى فيه القوى الكبرى إلى تثبيت مواقعها عبر لغة التحذير والردع، بين إصرار روسي على تحقيق الأهداف الميدانية وتمسك غربي بدعم كييف عسكريًا وسياسيًا حتى النهاية.

هاني سليمان: التصعيد الأوكراني بالمسيرات خطوة غير محسوبة تهدف للضغط على موسكو.. وروسيا ترد برسائل نووية تؤكد تفوقها الإستراتيجي

أكد هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، أن التصعيد الأخير باستخدام الطائرات المسيرة من الجانب الأوكراني ضد روسيا يمثل تحركًا خطيرًا يعكس مرحلة جديدة من التوتر في الحرب المستمرة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يأتي في إطار ضغط أوروبي منسق لدفع موسكو إلى تنازلات سياسية أو ميدانية.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الهجوم المكثف بالمسيرات يعد امتدادًا لموجة من التحركات الأوروبية التي شملت طرح فكرة تجميد الأصول الروسية واستخدامها في تمويل الحرب الأوكرانية، إلا أن فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل لصيغة توافقية حول هذه المسألة يعد في حد ذاته انتصارًا دبلوماسيًا لموسكو.

وأضاف أن هناك تعويلاً أوروبيًا وأمريكيًا على تسليح أوكرانيا بصواريخ “توماهوك” التي يمكن أن تطال العمق الروسي، إلا أن القرار بشأن استخدامها لم يتخذ بعد.

وأوضح أن روسيا من جانبها استبقت أي تطورات عسكرية محتملة بإطلاق عمليات موسعة تهدف إلى تعزيز سيطرتها على مناطق جديدة داخل إقليم دونباس، في محاولة لاستخدامها كمنطقة عازلة ورسالة تحذيرية للدول الأوروبية.

وأشار سليمان إلى أن إعلان موسكو عن اختبار صاروخ “بوروفستينك” النووي، الذي يتمتع بقدرات عالية في التحليق لمسافات طويلة باستخدام الطاقة النووية، يعد رسالة استراتيجية مباشرة إلى الغرب بأن روسيا قادرة على استهداف أي موقع في أي وقت، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا مدروسًا.

وأضاف أن هجمات المسيرات الأوكرانية الأخيرة على مطارات داخل موسكو تعكس رغبة كييف في إثبات حضورها في ساحة المعركة ومحاولة تكبيد روسيا خسائر مادية ومعنوية، كما حدث في الهجمات السابقة على القواعد الجوية الروسية. 

لكنه شدد على أن هذه العمليات تمثل تصعيدًا غير محسوب العواقب، من شأنه أن يعقد المشهد السياسي ويقوض فرص الحلول الدبلوماسية التي تسعى إليها واشنطن.

وختم سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن الدول الأوروبية تدفع أوكرانيا نحو التصعيد الميداني بهدف منع أي تسوية سياسية قد تكسب موسكو نفوذًا مجانيًا، معتبرًا أن هذا السلوك يأتي أيضًا كمحاولة لإحراج الإدارة الأمريكية، وتعطيل أي جهود للتفاهم أو التهدئة في ظل التغيرات المتوقعة في الموقف الأمريكي مع اقتراب الانتخابات.

الأزمة الأوكرانية الطائرات المسيرة كييف الطاقة النووية الحرب الروسية الأوكرانية

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

عز الدين ذو الفقار مع فاتن حمامة

فى ذكراه.. قصة زواج عز الدين ذو الفقار من فاتن حمامة

نجوم الفن

نجوم الفن والغناء يكشفون كواليس مشاركتهم في ذكرى نصر أكتوبر مع منى الشاذلي

الفنان أحمد داود

أحمد داود يشارك في السباق الرمضاني 2026

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

