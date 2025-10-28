إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس

أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (28 عاما) بالرصاص الحي في الركبة، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، ونقلته إلى المستشفى.

وأضافت أن قوات الاحتلال لاحقت عددا من العمال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، وأطلقت النار تجاههم، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص.

ومنذ بداية العام الجاري، استُشهد 15 عاملا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو أثناء الملاحقة داخل أراضي الـ 48، أو بالسقوط عن جدار الفصل والتوسع العنصري، وفقا لبيانات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، وفي الأشهر الأخيرة، تعرض المئات من العمال للاعتقال والتنكيل من الشرطة الإسرائيلية، بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح.

ومنذ أكتوبر 2023، وثق الاتحاد استشهاد 42 عاملا، وأكثر من 32 ألف حالة اعتقال في صفوف العمال.