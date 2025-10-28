قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: نشر أعلام الدول المشتركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على كافة المسارات
واشنطن ترفض توغلا بريا جديدا للجيش الإسرائيلي في غزة
محمد سامي يتراجع عن قرار الاعتزال: ماقلتش إني بطلت الشغلانة
بعد شكوى الأهلي.. كاف يتمسك بإيقاف جراديشار مباراتين
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد
أسعار البيض تواصل الهبوط.. ومنتجي الدواجن: سيصل سعر الكرتونة لأقل من 100 جنيه
موعد الافتتاح أمام الجمهور وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
الرئيس الكرواتي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ
لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
65 ألف منزل بلا كهرباء.. عواصف عنيفة تشل أستراليا

حنان توفيق

تسببت عواصف رعدية عنيفة مصحوبة برياح قوية وبَرَد كثيف في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بينما تتأهب السلطات لاستمرار الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت شركة "Energex" أن نحو 67,617 منزلًا في جنوب شرق كوينزلاند انقطعت عنها الكهرباء بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 95 كيلومترًا في الساعة.

وأوقفت الصواعق مباراة الرجبي بين ساموا وتونغا في ملعب "صن كورب" بمدينة بريزبين، حيث جرى نقل الجماهير إلى أماكن آمنة مع اشتداد العاصفة.

وشهد سكان بريزبين وتوومبا وإبسويتش تساقط حبات بَرَد ضخمة مع وميض البرق المتكرر، وأفاد كثيرون بتعرض ممتلكاتهم لأضرار كبيرة. وسُجلت سرعة رياح بلغت 96 كيلومترًا في الساعة في مطار آرتشر فيلد بمدينة بريزبين.

ولم تقتصر العواصف على كوينزلاند، إذ شهدت ولايتا فيكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز طقسًا مماثلًا، بينما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء في مدن بريزبين وسيدني وملبورن.

وقالت مريام برادبري، كبيرة خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الطقس الأسترالي، إن الضغط المنخفض العميق وراء هذه الجبهة الباردة، مشيرة إلى احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وبَرَد كبير وظروف قيادة خطيرة.

وأضافت برادبري: "نتوقع استمرار العواصف القوية عبر وسط فيكتوريا بما يشمل منطقة ملبورن الكبرى، وامتدادها شمالًا إلى نهر ريفرينا في نيو ساوث ويلز".

كما حذر كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا من احتمال حدوث موجة "ربو العواصف" في المناطق الشمالية للولاية، وهي ظاهرة نادرة يصاب فيها عدد كبير من الأشخاص بأعراض ربو حادة بسبب تفاعل العواصف مع مستويات عالية من حبوب اللقاح.

يُذكر أن مدينة ملبورن شهدت عام 2016 أكبر حادثة معروفة من هذا النوع في العالم، ما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص وإرهاق خدمات الطوارئ بعد إصابة مئات المواطنين المفاجئة. وحثت السلطات مرضى الربو على حمل أجهزة الاستنشاق في جميع الأوقات تحسبًا لأي طارئ.

وفي كوينزلاند، امتدت العواصف عبر معظم مناطق الجنوب الشرقي، بما في ذلك الساحل ومرتفعات دارلينغ ومنطقة وايد باي وبيرنت. وأكدت برادبري أن مناطق بريزبين وسن شاين كوست وغولد كوست ستشهد أجواءً صعبة خلال الساعات المقبلة، داعية السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية.

كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو منزلًا تحت الترميم تم اقتلاعه من أساسه في بريزبين بسبب شدة الرياح، فيما وصف السكان العاصفة بأنها قصيرة لكنها "شرسة".

وتشير التوقعات إلى أن الظروف الرطبة ستستمر على طول الساحل الشرقي من كوينزلاند خلال الأسبوع المقبل، مع توقع أن يكون يوم الثلاثاء الأكثر مطرًا.

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

محمد سامي

محمد سامي: أنا مش مطرود من مصر أو ممنوع من العمل

إيمان مختار

إيمان مختار: أنا ضد التربية الحديثة.. ومينفعش نجيب عيال ونرميهم ولازم نعلمهم القيم والأخلاق

محمد سامي

محمد سامي: ريم أختي اشتغلت بضمير في البرنس.. بس الهجوم عليها ضايقني جداً

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

