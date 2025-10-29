إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والأدوية والمعدات الطبية

اتفق وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، مع نظيره السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، على تعزيز التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين في مجالات الصحة والأدوية والمعدات الطبية.

وأكد الجانبان حرصهما على التعاون في قطاع الصحة، وتطوير التعاون المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية والتعليمية، وعقد المؤتمرات التخصصية المشتركة، وتعزيز العلاقات بين جامعات العلوم الطبية الإيرانية والسعودية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

كما استعرض الجانبان توسيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات الأدوية والمعدات الطبية والبنية التحتية الصحية، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والقدرات المتاحة في هذه المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة الإيراني إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد من كبار المسؤولين في قطاعي الأدوية والمعدات الطبية للمشاركة في النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي المنعقد حاليا في الرياض، حيث دعا "ظفرقندي"، نظيره السعودي لزيارة رسمية إلى طهران لمواصلة المحادثات الثنائية.